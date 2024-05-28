Gazze’de İsrail vahşeti durmuyor, Lahey’in çağrısına katliamla cevap

İsrail, Uluslararası Adalet Divanının ‘Refah’ta bütün askerî operasyonlar durdurulsun’ çağrısına, çadırlarda kalan sivilleri vurarak karşılık verdi.

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - İsrail işgal rejimi işlediği insanlık dışı savaş suçlarına bir yenisini daha ekledi. Refah’ta kan donduran yeni bir katliama daha imza atan İsrail rejimi tamam kadın ve çocuklardan oluşan 50’den fazla Gazzeli sivili sığındığı çadırlarda yakarak öldürdü. Aynı saldırıda az 120 kişi yaralandı. Filistin Diplomasi Merkezi Başkanı Musa Akkari, İsrail’in son Refah vahşetini gazetemize değerlendirdi.

"GAZZE'DE HİÇBİR ASKERİ BAŞARILARI YOK"

Siyonist anlayışın Filistinli çocuk ve kadınları öldürmeyi kutsal gerekçelerle ibadet olarak gördüğünü kaydeden Filistin Diplomasi Merkezi Başkanı Musa Akkari “Gazze’de hiçbir askerî başarıları yok. Hatta 14 bin İsrail askeri 7 Ekim’den bugüne Gazze’de öldürüldü. Bunu gizliyorlar. Kelimenin tam anlamı ile saplandıkları bataklıktan çıkışın tek yolu olarak katliam dozunu daha fazla artırmayı görüyorlar. Çadırları vurmakla İsrail, bütün uluslararası toplumun Refah hassasiyetine ve Lahey’den çıkan ‘Saldırıları durdur, insani yardımın yolunu aç, medyanın Gazze’ye girişini engelleme ve bu tedbirlerle ilgili detaylı bir raporu Uluslararası Adalet Mahkemesine sun’ şeklinde aldığı karara meydan okudu. Ölenlerin tamamı sivil kadın ve çocuk. Şu ana kadar aynı yolla öldürdüğü 35 bin Gazzeli masum insana yenilerini ekledi. Hamas anlaşma şartlarını kabul ettiği duyurmuştu ancak İsrail bunu da yok saydı” dedi.

FİLİSTİN KAZANACAK

İsrail Millî Güvenlik Konseyi son toplantısında şu ana dek hiçbir askerî hedefe ulaşılamadığı resmen kabul edildi. Konsey Başkanı Tzachi Hanegbi “Ordumuz Gazze Şeridi’nde belirlediği hiçbir amacı gerçekleştiremedi. Esirler teslim alınamadı. Hamas’ı deviremedik ve Gazze’den ayrılanların güvenli geri dönüşüne de izin vermedik. Bu savaş açıklandığı gibi bir yıl değil yıllarca sürebilir” ifadelerini kullandı.

"TARİHTE BÖYLE BİR SAVAŞ ÖRNEĞİ YOK"

İsrail’de bir başka sürpriz gelişme ise Savunma Bakanlığı Stratejik Planlama Sorumlusu’nun benzer gerekçelerle istifa etmesi oldu. Filistin direnişinin önemli isimlerinden Musa Akkari, hâlihazırda Gazze direniş kanadının yüzde 75-80 oranında gücünü koruduğunu belirtti ve şunları söyledi: Siyonist rejim daha fazla öldürerek dünya kamuoyu ile birlikte kendi halkına güç gösterisi yapıyor. Oysa daha birkaç gün önce sıcak cephelerden Cibaliye’de sekiz esir verdiler. En az 14 bin askerleri Gazze’de öldürüldü. Binlercesi de yaralı durumda. Her türden katliam, açlık, işkence ve bombalamalara rağmen sekiz aydır topraklarını terk etmedi, etmeyecek. İsrail 15 bin çocuk ve 10 bin kadınımızı katletti. En az 10 bin kadın ve çocuk ise enkaz altında. Tarihte böyle bir savaş örneği yok. Biz ise tek bir sivile dokunmadan mücadelemizi askerî boyutta sürdürüyoruz. Bütün insanlık benzersiz bir vahşete şahitlik ediyor ve maalesef bütün dünya bu dramı izlemekle yetiniyor. İsrail daha fazla kan ve yıkımla kazanacağını sanıyor ancak gerçek anlamda kaybediyor. Filistin halkı bu savaşı kazanacak. İsrail’in işgal ve Mısır ya da başka ülkelere mecburi göç planı da tutmayacak.

İSRAİL İLE MISIR ASKERLERİ ÇATIŞTI

İsrail ile Mısır askerleri arasında Refah Sınır Kapısı yakında çatışma yaşandı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada çatışma doğrulanırken, olayın soruşturulduğu ve Mısır tarafıyla diyaloğun devam ettiği belirtildi. İsrail basını, çatışmada bir Mısır askerinin öldüğünü ileri sürdü.

İsrail’in son katliamından kurtulan bir kişi “Çadırlar eridi, insanların bedenleri eridi” diyerek yaşadığı dehşeti anlattı.