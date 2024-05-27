İsrail'in Refah katliamı, vatandaşları sokağa döktü! Yurdun dört bir yanında protesto var

Netanyahu, Refah katliamını "trajik bir hata" olarak değerlendirdi

Netanyahu, Refah katliamını "trajik bir hata" olarak değerlendirdi

İsrail'in Refah'ta yaptığı katliam sonrası on binlerce kişi İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto düzenledi. Diyarbakır, Siirt, Gaziantep ve daha birçok kentimizde de halk İsrail'i protesto etmek için dışarı çıktı.

İsrail'in, Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırı dünyada ve ülkemizin birçok noktasında protesto edildi. İstanbul'da ise binlerce insan, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto düzenledi.

SLOGAN ATTILAR

İsrail'in Refah kentine yönelik yaptığı saldırı sonrası Barbaros Hayrettin Paşa Camii önünde toplanan binlerce vatandaş, yürüyerek İsrail Başkonsolosluğu binası önüne geldi. Ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla konsolosluğun önünde toplanan kalabalık, “Katil İsrail Filistin’den defol" sloganları attı. İsrail zulmünü lanetleyen kalabalık aynı zamanda "Nehirden denize, özgür Filistin" sloganları attı.

ARBEDE ÇIKTI

Bazı göstericilerin polisin kurduğu güvenlik bariyerini aşmaya çalışması nedeniyle arbede yaşandı. Arbedeyi ise yine vatandaşlar araya girerek sonlandırdılar. Vatandaşlar Filistin için yapılan duanın ardından dağıldılar.

BİRÇOK KENTTE AYNI MANZARA...

Öte yandan İsrail'in Refah katliamı yurdun birçok kentine protesto edildi. Kayseri, Ankara, Diyarbakır, Siirt, Gaziantep, Bursa, Yozgat, Zonguldak, Van ve daha birçok kentte on binlerce insan tek yürek olarak Gazze'nin yanında olduğunu ilan etti.