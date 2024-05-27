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İsrail'in Refah katliamı, vatandaşları sokağa döktü! Yurdun dört bir yanında protesto var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Filistin, İsrail Saldırısı, Protesto, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail'in Refah'ta yaptığı katliam sonrası on binlerce kişi İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto düzenledi. Diyarbakır, Siirt, Gaziantep ve daha birçok kentimizde de halk İsrail'i protesto etmek için dışarı çıktı.

İsrail'in, Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırı dünyada ve ülkemizin birçok noktasında protesto edildi. İstanbul'da ise binlerce insan, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto düzenledi.

İsrail'in Refah katliamı, vatandaşları sokağa döktü! Yurdun dört bir yanında protesto var - 1. Resim

SLOGAN ATTILAR

İsrail'in Refah kentine yönelik yaptığı saldırı sonrası Barbaros Hayrettin Paşa Camii önünde toplanan binlerce vatandaş, yürüyerek İsrail Başkonsolosluğu binası önüne geldi. Ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla konsolosluğun önünde toplanan kalabalık, “Katil İsrail Filistin’den defol" sloganları attı. İsrail zulmünü lanetleyen kalabalık aynı zamanda "Nehirden denize, özgür Filistin" sloganları attı.

İsrail'in Refah katliamı, vatandaşları sokağa döktü! Yurdun dört bir yanında protesto var - 2. Resim

ARBEDE ÇIKTI

Bazı göstericilerin polisin kurduğu güvenlik bariyerini aşmaya çalışması nedeniyle arbede yaşandı. Arbedeyi ise yine vatandaşlar araya girerek sonlandırdılar. Vatandaşlar Filistin için yapılan duanın ardından dağıldılar.

İsrail'in Refah katliamı, vatandaşları sokağa döktü! Yurdun dört bir yanında protesto var - 1. Resim

BİRÇOK KENTTE AYNI MANZARA...

Öte yandan İsrail'in Refah katliamı yurdun birçok kentine protesto edildi. Kayseri, Ankara, Diyarbakır, Siirt, Gaziantep, Bursa, Yozgat, Zonguldak, Van ve daha birçok kentte on binlerce insan tek yürek olarak Gazze'nin yanında olduğunu ilan etti.

İsrail'in Refah katliamı, vatandaşları sokağa döktü! Yurdun dört bir yanında protesto var - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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