İsrail'in skandalları bitmiyor! Mossad'ın direktöründen UCM başsavcısına baskı ve tehdit

İsraille ilgili ortaya atılan iddia çok konuşulacak cisten... İngiliz gazetesi The Guardian, dönemin Mossad başkanı Yossi Cohen'in, İsrail hakkında soruşturma başlatan dönemin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) başsavcısını tehdit ettiğini yazdı.

İsrail'in skandalları bitmiyor! Geçtiğimiz hafta Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Ahmad Han'ın İsrail'in soykırımının ilk sorumlusu Netanyahu'nun tutuklanmasını istemesinin ardından yeni bir gelişme daha yaşandı.

The Guardian gazetesi, İsrail'in istihbarat örgütü Mossad'ın eski direktörü Yossi Cohen'i gündeme getirdi.

İSRAİL'DEN UCM BAŞSAVCISINA BASKI VE TEHDİT

Gazetenin iddiasına göre, Cohen, dönemin UCM başsavcısı Fatou Bensouda'ya İsrail hakkında yürütülen 'Filistin' soruşturmasını düşürmesi için baskı yaptı.

Gizli toplantıda UCM başsavcısını tehdit eden Cohen, Bensouda'ya İsrail hakkında Filistin'le bağlantılı olarak yürütülen 'savaş suçları' soruşturmasını düşürmesi için baskı uygulamaya çalıştı.

Üst düzey İsrailli bir kaynağın verdiği bilgileri sayfasına taşıyan The Guardian, Cohen'in o dönemki faaliyetleri yüksek düzeyde yetkilendirilmesi ve mahkemenin askerî personele karşı kovuşturma tehdidi oluşturduğu gerekçesiyle ortaya çıktı.

Başka bir kaynak da Mossad'ın amacının savcıyı tehlikeye atmak ya da İsrail'in talepleriyle işbirliği yapacak biri olarak göstermek olduğunu ifade etti.

Üçüncü bir kaynak ise söz konusu operasyonda Cohen'in İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 'gayri resmi elçisi' olduğunu vurguladı.

"AİLENİN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATACAK İŞLERE BULAŞMAK İSTEMEZSİN"

Cohen'in Bensouda'ya "Bize yardım etmelisin ve bırak biz seninle ilgilenelim. Kendinin ya da ailenin güvenliğini tehlikeye atacak işlere bulaşmak istemezsin" sözleriyle tehdit ettiği iddia edilirken, Mossad'ın da Bensouda'nın eşiyle ilgili gizli kayıtların dökümlerini elde ettiği, belirtildi.

İSRAİL İDDİALARI YALANLADI

Öte yandan, konuyla ilgili gazetenin sorularını cevaplayan İsrail Başbakanlık Ofisi iddiaları yalanlarken, “Bize iletilen sorular, İsrail devletine zarar vermeyi amaçlayan pek çok yanlış ve temelsiz iddia ile dolu” ifadelerini kullandı.

Cohen ve Bensouda da The Guardian'a açıklama yapmaktan kaçındı.