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    Netanyahu'nun kabinesinde önemli değişiklik! Cohen Dışişleri Bakanlığından alındı

    İsrail’de Eli Cohen'in yerine Dışişleri Bakanlığına Israel Katz getirildi. Cohen ise Enerji Bakanı olarak atandı. Savaş sırasında bu denli kritik bir değişiklik, gözleri Netanyahu hükümetine çevirdi.

    Netanyahu&#039;nun kabinesinde önemli değişiklik! Cohen Dışişleri Bakanlığından alındı
    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İsrail hükümeti kabinede değişikliğe gitti. İsrail’de Enerji Bakanlığı görevine getirilecek Eli Cohen yerine yeni Dışişleri Bakanını atadı. Savaş kabinesinde görev almaya devam edecek Cohen’den boşalan koltuğa Israel Katz getirildi. Cohen, mevcut hükümetin iktidarda kalması halinde 2026 yılında dışişleri bakanı olarak görev alabilecek.

    Öte yandan, İsrail hükümeti, ertelenen belediye seçimlerinin Şubat ayında yapılmasına yeşil ışık yakarken kararın İsrail meclisi Knesset’te onaylanması gerekecek.

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    Katz, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hamas'ın 7 Ekim saldırılarına atıfta bulunarak, şu ifadeleri kullanmıştı:

    "Hamaslılara, Nazilerin ve onların ortaklarının suçlarına ilişkin yasaları uygulayacak özel bir askeri mahkeme kurulması ve öldüren, boğazlayan, tecavüz edenlere ölüm cezası uygulanması amacıyla Adalet Bakanı Yariv Levin'e çağrı yaptım."

    İsrael Katz, Netanyahu'nun genel başkanlığını yürüttüğü Likud Partisinden bir milletvekilidir. Katz daha önce Altyapı Enerji ve Su Bakanı, Tarım Bakanı, Ulaştırma Bakanı, İstihbarat Bakanı, Dışişleri Bakanı ve Maliye Bakanı görevlerini yürütmüştü.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    İsrailNetanyahu
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