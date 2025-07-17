Gençlik kampı sonuçları sorgulama! GBS Gençlik Kampı Sonuçları nereden öğrenilir?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlediği yaz gençlik kampları, her yıl binlerce gencin sportif etkinliklerle dolu etkinliklerle güzel anlar yaşamasını sağlıyor. GSB kamp başvuru sonuçları büyük bir heyecanla beklenirken GBS Gençlik Kampı Sonuçları nereden öğrenilir? sorusu gündeme geldi.

GSB gençlik kampları, Türkiye’nin dört bir yanında bulunan 48 kamp alanında gerçekleşmektedir. Yüzme başta olmak üzere voleybol, tiyatro, el sanatları gibi zengin etkinliklerle gençlere fayda sağlayacak etkinlikler sunmaktadır.

GSB sonuç ekranını erişim sağlayan gençler bu kapsamda hem doğayla iç içe olurken hem de yeni dostluklar kuracaktır.

GBS GENÇLİK KAMPI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 2025 Yaz Gençlik Kampları başvuru sonuçları, e-genc.gsb.gov.tr adresi üzerinden öğrenilebilmektedir.

Adaylar, e-Devlet şifresine giriş sağlayarak başvuru sonuçlarını öğrenebilir. Ayrıca, çevrim içi başvuru yapamayanlar veya ek bilgi almak isteyenler, en yakın Gençlik Merkezi’ne başvurabilir.

GSB KAMP SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

GSB kinci dönem başvuruları için son tarih 13 Temmuz 2025'dir. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından düzenlenen 2025 Yaz Gençlik Kampları için başvuru sonuçlarının açıklanma tarihleri, kamp dönemlerine göre değişiir.

5 dönem için başvuru sonuçları en geç 13 Haziran 2025 açıklanacaktır. Kalan dönemlerin başvuru sonuçları ise en geç 18 Temmuz 2025 tarihinde aynı platformda duyurulacak.