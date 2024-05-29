Bir yolcu otobüsü faciası daha! En az 28 ölü, çok sayıda yaralı var

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı 29 Mayıs 2024 12:02 - Güncelleme: 29 Mayıs 2024 12:03 - Güncelleme:

Pakistan, Kazalar, Haber

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Pakistan'ın güneybatısında yer alan Quetta kentine giden bir yolcu otobüsü vadiye düştü, en az 28 kişi hayatını kaybederken 20 kişi ise yaralandı.