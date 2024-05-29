Bir yolcu otobüsü faciası daha! En az 28 ölü, çok sayıda yaralı var
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Pakistan'ın güneybatısında yer alan Quetta kentine giden bir yolcu otobüsü vadiye düştü, en az 28 kişi hayatını kaybederken 20 kişi ise yaralandı.
Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Turbat'tan Quetta kentine giden yolcu otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Washuk ilçesi yakınlarında vadiye düştü. Kazada en az 28 kişinin öldü, 20 kişi ise yaralandı.
Sağlık kuruluşlarına sevk edilen yaralılardan bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
3 MAYIS'TA DA 20 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
Başbakan Şahbaz Şerif, kazaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, can kayıplarından üzüntü duyduğunu belirterek, yaralılara gereken tedavilerin yapılacağını söyledi.
Pakistan'ın Gilgit Baltistan bölgesinde de 3 Mayıs'ta otobüsün vadiye düşmesi sonucu 20 kişi ölmüş, 30 kişi yaralanmıştı.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı