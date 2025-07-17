Portimonense - Fenerbahçe hazırlık maçı kaç kaç bitti? İşte hazırlık maçı kadrosu, skoru ve istatistikleri...
Fenerbahçe, sezon öncesi hazırlık maçı kapsamında Portekiz 2. Lig ekibi Portimonense ile mücadele ediyor. Portimonense - Fenerbahçe hazırlık maçı kaç kaç bitti? sorusu arama motorlarında araştırılıyor.
Estadio Municipal de Albufeira Stadyumu'nda oynanan maç, 17 Temmuz Perşembe günü (Bugün) TSİ 22.00’de başladı. S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanıyor.
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Archie Brown, Portimonense karşısına ilk 11'de başlıyor. Portimonense - Fenerbahçe hazırlık maçı kaç kaç bitti? İşte hazırlık maçı kadrosu, skoru ve istatistikleri...
PORTİMONENSE - FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Portimonense - Fenerbahçe hazırlık maçının ilk yarısında Fenerbahçe, S. Szymanski'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 20.dakikasında sarı-lacivertliler Portimonense karşısında üstünlük sağladı.
PORTİMONENSE - FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI, KADROSU VE SKORLAR
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Djiku, Oosterwolde, Brown, Levent Mercan, Amrabat, İrfan Can Kahveci, Fred, Szymanski, Oğuz Aydın
Karşılaşmanın 20. dakikasında S. Szymanski attığı golle Fenerbahçe'yi geçirmiştir. Portimonense - Fenerbahçe hazırlık maçı sarı-lacivertli takımın 1-0 üstünlüğü ile devam etmektedir.
Fenerbahçe'de Jhon Duran takıma yeni katılması nedeniyle oynamazken, Youssef En-Nesyri ile Cenk Tosun ise sakatlık sebebiyle kadroda yer almadı.