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Portimonense - Fenerbahçe hazırlık maçı kaç kaç bitti? İşte hazırlık maçı kadrosu, skoru ve istatistikleri...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Portimonense - Fenerbahçe hazırlık maçı kaç kaç bitti? İşte hazırlık maçı kadrosu, skoru ve istatistikleri...
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, sezon öncesi hazırlık maçı kapsamında Portekiz 2. Lig ekibi Portimonense ile mücadele ediyor. Portimonense - Fenerbahçe hazırlık maçı kaç kaç bitti? sorusu arama motorlarında araştırılıyor.

Estadio Municipal de Albufeira Stadyumu'nda oynanan maç, 17 Temmuz Perşembe günü (Bugün) TSİ 22.00’de başladı. S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanıyor. 

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Archie Brown, Portimonense karşısına ilk 11'de başlıyor. Portimonense - Fenerbahçe hazırlık maçı kaç kaç bitti? İşte hazırlık maçı kadrosu, skoru ve istatistikleri...

Portimonense - Fenerbahçe hazırlık maçı kaç kaç bitti? İşte hazırlık maçı kadrosu, skoru ve istatistikleri... - 1. Resim

PORTİMONENSE - FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ? 

Portimonense - Fenerbahçe hazırlık maçının ilk yarısında Fenerbahçe, S. Szymanski'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 20.dakikasında sarı-lacivertliler Portimonense karşısında üstünlük sağladı.

Portimonense - Fenerbahçe hazırlık maçı kaç kaç bitti? İşte hazırlık maçı kadrosu, skoru ve istatistikleri... - 2. Resim

PORTİMONENSE - FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI, KADROSU VE SKORLAR

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Djiku, Oosterwolde, Brown, Levent Mercan, Amrabat, İrfan Can Kahveci, Fred, Szymanski, Oğuz Aydın

Karşılaşmanın 20. dakikasında S. Szymanski attığı golle Fenerbahçe'yi geçirmiştir. Portimonense - Fenerbahçe hazırlık maçı sarı-lacivertli takımın 1-0 üstünlüğü ile devam etmektedir.

Fenerbahçe'de Jhon Duran takıma yeni katılması nedeniyle oynamazken, Youssef En-Nesyri ile Cenk Tosun ise sakatlık sebebiyle kadroda yer almadı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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