Türkiye'nin gözü uzayda! 6A uydusuyla birlikte Türkiye uydu ihraç eden bir ülke olması hedefleniyor

Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, TÜRKSAT 6A'nın, Türkiye'de yerli olarak üretilen ilk haberleşme uydusu projesi olduğunu anımsatarak, "Bu uyduyla Türkiye, gelecek yıllarda gerçekten uydu ihraç eden bir ülke haline gelecek." dedi.

Ertok, Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen ve havacılık sektörünün önde gelen fuarlarından AIX 2024'te (Aircraft Interiors Expo-Uçak Kabin İçi Ekipmanları Fuarı), Türk Hava Yolları (THY) iştiraki Turkish Cabin Interior Inc. (TCI), Türksat ve AJet arasında uçak içi internet hizmetleri için işbirliği protokolünün imzalanmasının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İmzalanan işbirliğini "çok önemli" olarak niteleyen Ertok, AJet'in Türkiye'nin en yeni hava yolu olduğunu ve gelecek dönemde önemli bir filoya sahip olacağını söyledi.

Ertok, Türksat olarak TCI ile işbirliği içerisinde AJet filosunun uçaklarına uydu üzerinden geniş bant internet hizmeti sunacakları bilgisini paylaşarak, uçaklarda öncelikle TÜRKSAT 5B uydusunun, Avrupa'nın belli bölgelerinde de diğer uyduların KA-bant kapasitesinin kullanılacağını dile getirdi.

Bu hizmetin gelecek yıllarda 20 megabite kadar çıkacağını, bunun uçak için önemli bir hız olduğunu vurgulayan Ertok, şöyle devam etti:

"Bundan sonra AJet filosundaki yolcularımızın internete kesintisiz ve rahat bir şekilde ulaşmasını sağlayacağız. Artık internet çağında yaşıyoruz. Çok kısa uçuşlarda bile artık hepimiz internete erişim istiyoruz ve bunu geniş bant internet hizmeti olarak Türksat uydularından sağlamak için büyük bir işbirliği yaptık. Burada tabii ki bu alanda uzun yıllardır çalışan önemli oyuncular var ama artık teknolojinin gelişmesiyle kapasitelerin oluşmasıyla uydu operatörlerinin, bizim gibi uydu operatörlerinin filolarına kattığı yeni uydularla TCI gibi bu hizmetleri sunabilen partnerlerle biz de ülkemizden bu işi global olarak yapabilecek bir birliktelik oluşturmak istiyoruz."

Ertok, AJet'in bunun ilk adımı olduğunu kaydederek, bunun, TCI-Türksat ortaklığının bundan sonra global alanda da farklı hava yollarına, uçaklara uydu interneti sunulabilmesi için önemli bir adım olduğunu dile getirdi.

6A UYDUSU TEMMUZDA FIRLATILACAK

Türksat Genel Müdürü Ertok, filolarında 5 uydunun bulunduğunu söyleyerek, temmuzda yerli üretim 6A uydusunu fırlatacaklarını ve filoya dahil edeceklerini anımsattı. Ertok, 6 uyduluk bir filoya sahip olmanın bölgesel bir uydu operatörü için önemli bir rakam olduğuna dikkati çekerek, "Önümüzdeki yıllarda özellikle Ka-Bant geniş bant alanındaki kapsama alanımızı genişletmek ve kapasitemizi artırmak için çalışmalarımız olacak. Uydu filomuzda yaşlanan uydularımız var, onları yenilemek için çalışmalarımız olacak. Önümüzdeki 5 yılda hem Ka-Bant ile geniş bant internet hizmetini daha geniş alana ve yüksek kapasiteyle sunabilmek için yeni uydu yatırımlarımız olacak." diye konuştu.

GEO (Yer sabit) yörüngede hizmet veren bir operatör olduklarını hatırlatan Ertok, alçak yörüngeden de hizmet verebilecek, hizmet portföylerine ekleyecek anlaşmalar ilgili de çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Ertok, bunları da ekledikten sonra farklı yörüngelerden müşterilerine hizmet sunabilen bir uydu operatörü haline geleceklerini vurguladı.

İHRACAT YAKINDA BAŞLAYACAK

Ertok, Türkiye'nin 6A ile geldiği uydu üretim aşamasının gurur verici olduğunu anlatarak, 6A'dan öncesinde de çeşitli gözlem uydularının üretildiğini ve bundan sonra da bu uyduların daha fazla üretileceğini dile getirdi.

Hasan Hüseyin Ertok, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle Türkiye'deki bu alanda çalışan TUSAŞ, TÜBİTAK Uzay gibi kuruluşlarımız çok önemli tecrübeler kazandılar. Özellikle 6A uydusuyla ve bundan sonraki aşamada da artık Türkiye merkezli özellikle bölgesel olarak yakın coğrafyamızdaki ülkelere uydu üretim hizmeti verebilme kabiliyetlerine sahibiz. TUSAŞ'taki USET (Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi) tesisimiz çok önemli bir tesis. Oraya bundan 10 yıl önce ciddi bir finansal katkıda bulunduk. O tesiste üreteceğimiz ürünlerin farklı uydu operatörlerine, farklı ülkelerde sunulabileceği bir dönemdeyiz."

TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ SEVİYEYE GELECEK

Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, TÜRKSAT 6A uydusunun Türkiye'de yerli olarak üretilen ilk haberleşme uydusu projesi olduğunu belirterek, "Bu uyduyla Türkiye gelecek yıllarda gerçekten uydu ihraç eden bir ülke haline gelecek." dedi.

Türkiye'de gençlerin uzay alanına ilgilerinin artırılmasının önemine dikkati çeken Ertok, sözlerini şöyle tamamladı.

"Uzay Ajansı ile Türkiye'nin uzay hedefleriyle birlikte bu alanda daha fazla proje geliştireceğiz. Daha fazla proje geliştirmek demek, daha fazla insan kaynağına sahip olmak demek. Mühendisler gerçekleştirdikleri projelerle ürettikleri şeylerle aslında daha çok doyuma ulaşan kişilerdir. Hepimiz için geçerli temelde bu. O yüzden ülkemizde bu tür projelerin artması bizim gibi şirketlerin, bizim gibi firmaların bunları artırması ve gençlerimizin bu alanda daha çok eğitim alması, daha çok önemli insan kaynağı yetiştirmemizi sağlayacaktır. Biz bu konuda projelerimizi, yatırımlarımızı sürdürüyoruz ve ülkemiz de bu alanda da çok önemli seviyelere gelecek."