Opel'den modern görünümlü yeni nesil hafif ticari araçlar artık Türkiye'de satışta!

Alman otomotiv devi Opel, yeni nesil hafif ticari araçlarını Türkiye'de satışa sunuyor. Markanın yeni nesil Combo, Vivaro, Zafira ve Movano hafif ticari ürün gamına ait olan modelleri yenilikçi tasarımıyla piyasaya giriyor. 864,900TL'den başlayan fiyatıyla dikkatleri üzerine çeken modeller geniş kargo alanı ve modüler yapısıyla ilgi odağı oldu.

Alman kalitesi ile sürüş keyfini birleştirmeyi amaçlayan Opel, binek araçlarda bulunan iddiasını yeni nesil hafif ticari araçlarıyla da devam ettirmek istiyor. Markanın yenilenen Combo, Vivaro, Zafira ve Movano hafif ticari ürün gamı, iddialı özellikleri, zengin donanımları ve güçlü motor seçenekleriyle Türkiye'de satışa sunuldu. 864 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla yollara çıkan hafif ticari modelleri, geniş kargo alanları ve modüler yapı gibi yeteneklerine binek araçları aratmayan tasarımı ile piyasaya çıkıyor.

UYGUN FİYAT SEÇENEKLERİ

Markanın hafif ticarideki amiral gemisi olan yeni Combo, Edition ve Ultimate donanım seçenekleriyle 1 milyon 87 bin 900 TL ile 1 milyon 393 bin 900 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu. Araçta 130 HP gücündeki 1.5 litre dizel motora 6 ileri manuel ya da 8 ileri otomatik şanzıman seçeneği sunuluyor.

Yeni Combo’nun Cargo versiyonları ise Edition ve Ultimate XL donanımlarıyla satılıyor. 864 bin 900 TL ile 1 milyon 19 bin 900 TL arasında değişen fiyatlarla sunulan yeni Combo Cargo’da kullanılan 1.5 litrelik dizel motor, 102 HP versiyonda manuel, 130 HP versiyonda ise 8 ileri otomatik şanzımanla kombine ediliyor.

Markanın yenilediği Vivaro modeli ise Cargo ve City Van olarak iki farkı karoserle satışa sunuluyor. Ultimate XL donanımıyla yollara çıkan yeni Vivaro, 1 milyon 149 bin 900 TL ile 1 milyon 328 bin 900 TL arasında değşien fiyatlarla satılıyor. Vivaro Cargo’da kullanılan 2.0 litrelik dizel motor, 145 HP manuel ve 180 HP otomatik vites seçeneklerine sahip.

Markanın diğer hafif ticarisi Movano da 1 milyon 344 bin 900 TL’den satışa sunuluyor. Markanın yenilenen Zafira modeli de Ultimate XL isimli tek donanım ile satılıyor. 1 milyon 774 bin 900 TL’den satışa sunulan araçta görev yapan 2.0 litrelik dizel motor, 180 HP güç üretiyor ve 8 ileri otomatik şanzımanla kombine ediliyor.