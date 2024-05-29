Kia EV3 Elektrikli SUV: Sınıfının üzerinde bir deneyim

Yenilikçi teknolojisi ve zıtlıkların birleşimi anlayışıyla sınıfında fark oluşturmaya hazırlanan Kia EV3; cesur ve modern tasarımı, sunduğu geniş iç hacmi ve konforu ile elektrikli sürüş deneyimini üst düzeye çıkarıyor.

Kia, kompakt elektrikli SUV sınıfını cesur dış tasarımı ve yenilikçi iç mekanı ile yeniden tanımlayan EV3'ü tanıttı. Sene başından beri birçok ödül alan EV9'un öncü tasarım değerlerinden de yararlanan EV3, sınıfında kendine özgü bir kimlik oluşturuyor.

EV3, hem sürücü hem de yolcular için kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayan ve günlük yaşamlarını kolaylaştıran pratik çözümler sunmayı amaçlıyor. Özellikle EV3'ün iç mekanında kompakt SUV segmentinde yeni standartlar belirlemeyi hedefleyen Kia, yeni modelini marka için pozitif bir değişim gücü olarak görüyor.

EV3’ün, Kia’nın tasarım felsefesini en iyi şekilde yansıttığını söyleyen Kia Global Tasarım Başkanı ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Karim Habib, “EV3 bizim için keyifli bir tasarımın işlevsellikle mükemmel kombinasyonu. Geniş iç mekan ve sürdürülebilir malzeme kullanımı genç ve enerjik bir hissi ifade ediyor” dedi.

Profilden bakıldığında EV3, uzun eğimli tavan ve hatchback tarzı arka camlarıyla oldukça modern bir tasarım sunuyor. EV3'ün siluetindeki dinamizm, iç mekanı en üst düzeye çıkaran hacimli bir kabinle birleşiyor.

EV3'ün elmas kesim jantları, yeni elektrikli SUV'un görsel olarak en çarpıcı yönlerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Kare desenli jant tasarımıyla kendinden emin bir şekilde konumlanan tekerlekler, markanın tasarım felsefesini benzersiz geometrik grafiklerle zıt yüzeylerde buluşturuyor. EV3, önden bakıldığında Tiger Face (Kaplan Yüzü) ön ızgaraya entegre dikey farlarıyla güven veren bir görüntü oluşturuyor. Bu hacimli görüntü, farklılaşan tasarım çizgileri ve tüm gövdeyle uyumlu kaslı bir duruşla birleşiyor.

Kia’nın ikonik Kaplan Yüzü tasarımının yeni yorumu, markanın en yeni imza aydınlatma konsepti olan Star Map’i (Yıldız Haritası) içeriyor. Dikey olarak konumlandırılmış LED gündüz farları, Kaplan Yüzü tasarımını daha da vurguluyor ve son derece karakteristik bir duruş oluşturuyor.

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEN MALZEMELER KULLANILDI

Her yeni modelde olduğu gibi Kia, EV3'te çevreciliği vurgulayan çeşitli sürdürülebilir malzemeler kullanıyor. Yüksek kalitede geri dönüştürülmüş kumaş, gösterge paneli ve kapı kaplamalarına uygulanarak samimi ve lüks bir his oluşturuyor. Dünyada en kolay geri dönüştürülebilir plastiklerden biri olan Polietilen tereftalat (PET), EV3'ün iç mekanında koltuklar, tavan döşemesi, kapı kol dayamaları, kaplama, zemin paspasları ve bagaj tahtası gibi alanlarda kullanılıyor.

C-SUV sınıfına göz kırpan ölçüleriyle EV3, 460 litre bagaj hacmi ve tamamen düz tabana konumlanan geniş iç mekanıyla üst düzey konfora sahip. Aynı zamanda EV9’da da bulunan iki adet 12.3 inç’lik ekran ve 5.3 inç’lik klima kontrol ünitesine sahip olan EV3, segmentinin çok üstündeki bu teknolojiyle kullanıcılarla buluşmayı bekliyor.

SINIFININ EN YÜKSEK BATARYA KAPASİTESİ

81,4 kWh ile sınıfının en yüksek batarya kapasitelerinden birine sahip olan EV3, 150 kW motor gücü ile kullanıcısına 560 km kombine menzil sunacak. Dördüncü jenerasyon batarya sistemine sahip olan EV3, yalnızca 30 dakikalık hızlı (DC) şarj ile %10’dan %80 seviyesine kadar şarj edilebilecek.

Kia'nın Plan S adı verilen elektrifikasyon sürecinin en yeni modeli olan EV3’ün yılın son çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulması bekleniyor.