Dünya havacılık tarihinde bir ilk! Bayraktar TB2 otonom fıçı tonosu gerçekleştiren ilk SİHA oldu

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Yerli ve milli olarak üretilen Bayraktar TB2 dünya havacılık tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Otonom olarak fıçı tonosu manevrasını gerçekleştiren ilk SİHA (silahlı insansız hava aracı) olarak tarihe adını yazdırdı.

Baykar tarafından yapılan duyuruya göre, SİHA Bayraktar TB2 Türk havacılık tarihinde ilklere imza atmaya devam ediyor. Test uçuşlarında otonom fıçı tonosu manevrasını otonom bir şekilde başarıyla tamamlayarak dünya havacılık tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.

İLK VE TEK

Gökyüzünde seyir halinde manevra testlerini gerçekleştiren Bayraktar TB2, kendi ekseni etrafında tam tur ve sarmal bir yörünge izleyerek icra ettiği manvera ile dünya havacılık tarihine bir kez daha adını altın harflerle yazdırdı. Dünyada bu manevrayı gerçekleştiren ilk ve tek SİHA olan Bayraktar TB2, otonomi ve aerodinamik kabiliyetlerinin ne kadar gelişmiş olduğunu bir kez daha dünyaya gösterdi.

Bayraktar TB2’nin tarihi anlarını ise test faaliyetlerini sürdüren bir başka Bayraktar TB2 ve Konya’daki mühimmat atış testinden dönen Bayraktar AKINCI TİHA kayıt altına aldı.

3 KEZ DENEDİ

Bayraktar TB2 SİHA test sırasında yaptığı fıçı tonosu manevrasını tamamen otonom olarak gerçekleştirdi. Havada seyir halindeyken 3 kere denenen manevra bütün denemelerde başarılı sonuçlar verdi.

Savaş muharebesinde savaş jetlerinin önemli kaçış manevralarından biri olan fıçı tonosu, şimdiye kadar dünya üzerinde hiçbir SİHA tarafından denenmemişti. Fıçı tono manevrası sırasında uçak veya hava aracı gökyüzünde yatay burgu (tirbuşon) hareketi yaparken spiral bir rota izliyor.