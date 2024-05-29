Savunma Sanayii Başkanı müjdeyi verdi! Altay tankı seri üretimi başlıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanan Altay tankı yakın bir zamanda seri üretime geçti.

Dünyada ses getiren ve çok konuşulan yerli ve milli imkanlarla üretilecek olan Altay tankının yakın bir zamanda seri üretime geçtiğini Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün TRT Haber'e yaptığı açıklamada duyuruldu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı projesiyle BMC Savunma tarafından üretilen yeni nesil yerli ve milli Altay tankı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarına yönelik yenilendi.

Kritik parçaları yerlileştirilen, güncel teknoloji ve yeni nesil teknolojilerle donatılan Altay tankının muharebe kabiliyeti artırıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) son yıllarda icra ettiği operasyonlar çerçevesinde edinilen tecrübelere ilişkin ilave özellikler kazandırıldı.

SON TEKNOLOJİ MALZEMELER KULLANILDI

İhtiyaç doğrultusunda ve Türk savunma sanayisinin gelişmesiyle birlikte Altay tankında bulunan eski nesil teknolojiler geliştirilerek günümüz standartlarına getirildi. Geliştirilen yeni nesil teknolojilerle birlikte Altay tankı, düşman unsurlarını tespit etmek, hedeflerini belirlemek ve ateş etmek için daha hassas ve hızlı şekilde kullanılabilecek.

Yeni Altay'ın atış kontrol sistemi, Lazer Mesafe Ölçer (LRF) ve daha hassas Görüntü Sabitleyici Stabilizasyon Sistemi gibi modern teknolojileri içeriyor. Uzak mesafelerde bulunan hedefleri tespit edebilen Altay tankı, muharebe sahasında karşılaşabileceği tüm zorlu görevlerde en yüksek vuruş oranıyla destek sağlayabilecek.

KORUMA ÖZELLİKLERİ GELİŞTİRİLDİ

Modern savaş ortamında en önemli alanlardan bir tanesi olan beka kabiliyeti, Altay tankında dikkat edilen özelliklerden bir tanesi. AKKOR Aktif Koruma Sistemi'nin Altay tankına entegre edilmesiyle birlikte yerli ve milli tankımız 3+ Nesil tank olma özelliğini kazandı. Bu sayede HİBRİT koruma konsepti de yeni Altay tanklarıyla birlikte dosta güven düşmana korku salacak seviyeye geldi.

KRİTİK PARÇALAR MODERNİZE EDİLDİ

Yeni Altay'da 12,7 mm ve 7,62 mm silah sistemleri başta olmak üzere mühimmat rafları, kule çember dişlisi, rotor, düz periskoplar, nişancı ikinci derece yardımcı görüş sistemi, kayar bilezik, elle ateşleme sistemi, yakıt-ısıtma ve sintine pompaları, hidrolik pompalar, yol tekeri ve soğutma yeleği gibi tankın içerisinde bulunan kritik öneme sahip parçalar yerli ve milli imkanlarla üretilerek dışa bağımlılık azaltıldı.

Büyük ölçüde yerli olan yeni Altay, güncellenmiş teknoloji, iyileştirilmiş rezervasyon sistemi, artan manevra kabiliyeti, modern yangın kontrol ve eğitim sistemleri ve yetenekleri ile TSK'nın ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış modern bir savaş tankı olarak hizmet verecek.