Akıllı telefon kullanıcıları için kritik uyarı geldi! Telefonunuzu hemen kapatıp açın

Akıllı telefon kullanıcılarının en büyük problemlerinden birisi olan güvenlik açıkları hakkında ABD Ulusal Güvenlik Ajansı tarafından bir uyarı yapıldı.

Kullanıcıların herhangi bir tıklama yapmadan telefonunuza sızarak bilgilerinizi çalabilme yeteneğine sahip olan "Zero-click" saldırılar artık kullanıcılar için ciddi bir problem haline geldi. ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA, saldırılara karşı alabileceğiniz önlemlerden en etkili ve en basitinin telefonunuzu haftada en az bir kez yeniden başlatmanızı tavsiye ediyor.

Telefonlarınıza aylık veya haftalık olarak gelen güvenlik güncellemelerini yapmanın ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşıldı. NSA'nın yaptığı bu uyarı telefonlarını asla kapatıp açmayan kullanıcıların alışkanlıklarını değiştirmelerine neden olacak.

Uzmanlar, telefonlardaki güvenliği artırmanın ve korunmanın yöntemlerini şu şekilde sıraladılar:

Konum, Bluetooth vb. kullanmadığınız özellikleri kapalı tutun.

Telefonda bulunan güncellemeleri hemen yapın.

Herkesin kullanabildiği Wi-Fi ağlarına bağlanmayın.

Cafelerde ve restoranlarda bulunan sarj istasyonlarına bağlanırken dikkatli olun.

NSA, bu basit işlemlerin sizi ve telefon güvenliğinizi önemli ölçüde artıracağını belirtiyor.

Telefonunuzu korumanın yöntemlerinin yanı sıra hesaplarınızın ve banka bilgilerinizi de korumanın farklı yöntemleri mevcut:

Şifrenizi güçlü bir şekilde tekrardan düzenleyin ve içerisinde mutlaka noktalama işaretleri bulunsun.

Telefonunuzda mutlaka bir antivirüs yazılımı bulunsun ve günde en az bir defa telefonu tarasın.

Güvenli sitelerden çıkmamaya çalışın ve bilinmeyen bağlantılara tıklamaktan kaçının.

Kişisel bilgilerinizi ve banka bilgilerinizi paylaşmamaya özen gösterin.

Telefonunuzda şüpheli bir durum söz konusu olduğunda bir uzman yardımı alın.

Telefonunuzun güvenliği sizin elinizde ve yukarıdaki maddeleri düzenli olarak gerçekleştirdiğiniz sürece herhangi bir problem ile karşılaşmanız oldukça düşük olacaktır.