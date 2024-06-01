TEKNOFEST'te bu yıl kablosuz haberleşme yarışması yapılacak!

Dünyanın en büyük teknoloji festivallerinden biri olan ve bu yıl 7.'si gerçekleşecek TEKNOFEST'te kablosuz haberleşme yarışması yapılacak.

Dünyanın önde gelen teknoloji etkinlikleri arasında anılan TEKNOFEST'te, Türkiye'nin gelecekte kullanacağı yerli ve milli kablosuz haberleşme teknolojisini geliştirmek için "Kablosuz Haberleşme Yarışması" düzenlenecek. ULAH Haberleşmeden yapılan açıklamaya göre, Kablosuz Haberleşme Yarışması, genç mühendis adaylarına yeni nesil teknoloji tasarlanırken karşılaşılan sorunlar deneyimlendirilecek.

400'e yakın genç ekibin başvurduğu yarışmada 310 bin liralık ödül havuzu bulunmakta. Başvuru yapan genç ekiplerden yaklaşık 100'ü sistem gereksinimleri tanımlama dökümanını teslim etti.

BÜYÜK FİNAL ADANA'DA

Yapılan testler ve değerlendirmelerin sonucunda, 51 takım ön tasarım elemelerini tamamlayarak yarışmayı sürdürdü. Temmuz ayı içerisinde tamamlanması planlanan proje detay raporu aşamasını da başarıyla tamamlayan takımlar 5-8 Eylül tarihlerinde Antalya'da gerçekleşecek olan büyük finalde yarışma hakkı kazanacak.

Antalya'da gerçekleşecek olan büyük finalde birinci olan takıma 120 bin lira, ikinci olan ekibe 100 bin lira ve üçüncü ekibe de 90 bin lira olmak üzere toplamda 310 bin liralık ödül verilecek. Türkiye'de bulunan genç mühendislerin ve teknoloji ile ilgilenen gençlerin inovasyonunu teşvik etmek ve geliştirmek için düzenlenen yarışma ULAK Haberleşme'nin öncülüğünde ve TEKNOFEST'in bir parçası olarak gerçekleştiriliyor.