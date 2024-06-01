Yapay zeka sağlık alanına da geldi! Tanı ve tedavi süreçlerini kolaylaştıracak

Yapay zeka, sağlık sektöründe tanı, hasta yönetimi ve hastaların nakillerinin nereye olacağına kadar bir çok alanda önemli rol oynamaya başladığını Bezmialem Vakıf Üniversitesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Başar Cander açıkladı.

İstanbul'da düzenlenen 2. Hastane Öncesi Acil Tıp Sempozyumu'nda acil tıp alanındaki gelişmeler ve yapay zekanın bu alandaki kullanımı ele alındı.

Sempozyumda, acil tıp doktorları, arama ve kurtarma görevlileri gibi alanda çalışan uzmanlar bir araya geldi. "İstanbul'da deprem", "Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) nedir?", "Arama Kurtarma Operasyonları Yönetimi", "İtfaiye Birimlerinin Afet Anındaki Yeri ve Önemi", "Askeri Alanda Paramedik Olmak", "Depremde Paramediklerin Yeri ve Önemi", "112 Acil Çağrı Merkezi'nde Paramedik Olmak", "Sağlık Çalışanlarında Tükenmişlik Sendromu ile Başa Çıkma Yöntemleri" gibi konular sempozyumda ele alındı.

Sempozyum katılımcılarından ATUDER Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, yapay zeka ve hastane öncesi acil sağlık ilişkisi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yapay zekanın sağlık alanında da hızla kullanılmaya başladığını belirten Cander, bu gelişmenin tanı, hasta yönetimi ve hastaların transferinin nereye olacağı gibi konularda önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

KULLANILACAK ALANLAR BELLİ

Yapay zekanın sadece sağlık alanında değil her yerde çok hızlı şekilde kullanılmaya başlandığına işaret eden Cander, şöyle devam etti:

"Özellikle geçen yıldan bu yana bakıldığında yapay zekayla ilgili gelişmeler çok daha fazla. Sağlık sistemlerinde de yapay zeka çok önemli rol oynamaya başladı. Bu birkaç başlık altında toplanabilir; tanı, hasta yönetimi veya hastaların transferinin nereye olacağı şeklinde. Örneğin 112, hastayı nereye götürecek, triyaj uygulamalarında hasta hangi bölüme gidecek veya tetkik değerlendirme aşamasında özellikle radyolojik tetkikler nasıl değerlendirilecek? Mesela çekilen bir tomografinin, ekografinin sonuçları yapay zeka tarafından verilecek. EKG için çok önemli kalp grafileri yapay zeka tarafından değerlendirilip sonuçlar belki bize verilecek."

Tanı ve tedavi aşaması için bunların çok önemli gelişmeler olduğunun altını çizen Cander, "Geçen yıldan bu yıla geçen sürede beyin tomografisinin yapay zeka tarafından değerlendirilmesi konusundaki çalışmalar artık hastanelerde kullanılıyor. Birçoğuna girdi. Akciğer grafisinin değerlendirilmesiyle ilgili yerli programlar da yapıldı. Tabii yurt dışında yapılan yapay zeka programları var. Ülkemizde de bununla ilgili programlar başladı." bilgisini verdi.

EĞİTİMDE ÖN PLANDA

Prof. Dr. Başar Cander, yapay zekanın sağlık sektöründe çalışanlar için sağlayabileceği avantajlara değinerek şunları kaydetti:

"Tıp ilmi çok genişlediği için bütün verileri analiz etme konusunda bize destek olacak. Bu çok önemli bir şey. Ama tabii hata oranlarının minimize edilmesi konusunda çalışmalar devam ediyor. Yani belki malpraktis davaları azalacak. Eğitim çalışmalarında bize daha iyi sonuçlar verecek. Bazen yorgunluktan vesaire tam konsantre olamadığınız anlarda size yapay zekanın büyük katkısı olacak. Tetkik ve tanı aşamasında doğruluk oranlarının yükselip yükselmeyeceğini göreceğiz zaman içerisinde."

Yapay zekanın hastaların takibi gibi aşamalarda da faydası olacağını belirten Cander, kişinin hastaneye gitmesi ya da hangi bölüme başvurması gerektiği gibi konularda da destek alınacağını, bunun randevu sisteminde de kullanılabileceğini anlattı.

Cander, sağlık alanındaki her aşamada yapay zeka konusunda çok ciddi gelişmeler olacağını, bununla çok ciddi şekilde, bir plan ve proje dahilinde milli politika gibi ilgilenilmesi gerektiğini vurguladı.