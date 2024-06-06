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İnternet tehlikeli mi sorusunun cevabı belli oldu! İnternet bağımlılığı düşünme becerilerini mi zayıflatıyor?

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İnternet tehlikeli mi sorusunun cevabı belli oldu! İnternet bağımlılığı düşünme becerilerini mi zayıflatıyor?

Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

Araştırmacılar, internet bağımlısı gençlerin beyinlerinde aktif düşünmeyle ilişkili bölümdeki işlevsel bağlantıların azaldığını ortaya koydu.

Science Daily dergisinin haberine göre araştırmacılar, yaşları 10 ila 19 olan gençler üzerinde yapılan fonksiyonel manyetik rezonans görüntülemelerin (fMRI) kullanıldığı 12 makaleyi inceledi.

Bağımlı olmayan akranlarına kıyasla internet bağımlılığı teşhisi konulan gençlerin beyinlerindeki dikkat, planlama, karar verme ve dürtü kontrolü bölgelerinin, aynı anda kullanılması gereken aktivitelerde birlikte çalışma becerilerinde bozulmalar olduğu gözlemlendi.

Beyinlerindeki bu değişikliklerin ergenlerde bağımlılık yapan davranış ve eğilimlerin dışında entelektüel yetenek, fiziksel koordinasyon, ruh sağlığı ve gelişimle ilişkili davranış bozukluklarına yol açabileceği belirlendi.

Araştırma ekibinden Max Chang, ergenliğin bilişsel, kişisel ve biyolojik açıdan önemli değişikliklerin yaşandığı gelişim aşaması olduğuna işaret ederek, beynin bu dönemde internet bağımlılığı dürtülerine karşı savunmasız bulunduğuna dikkati çekti.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Anadolu Ajansı
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