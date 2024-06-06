Detaylar belli oluyor! Yeni geliştirilen mail uygulaması sizin yerinize mail yazabilecek

iOS 18 güncellemesi ile birlikte artık mail uygulaması daha akıllı olacak. Yeni geliştirilen akıllı cevaplar özelliği sayesinde epostalarınızı artık yapay zeka yazabilecek.

Yeni gelecek olan iOS18 güncellemesi ile birlikte iPhone'larda bulunan uygulamalara yapay zeka desteği sunulacak ve uygulamalar daha akıllı bir hale gelecek. AppleInsider'ın haberine göre, mail araması yapıldığında ya da bir kişiye mail göndermek istediğinizde artık sizin için otomatik olarak metin hazırlanıyor olacak.

Mail uygulaması içerisinde yapacağınız aramalarda görünen sonuçları artık otomatik olarak yapay zeka gösterecek. Kişiler, konumlar ve yerel olarak depolanan bilgileri kullanacak olan yapay zeka daha da başarılı sonuçlar göstermesi bekleniyor.

Yeni gelecek olan akıllı cevaplar özelliği sayesinde, Apple'ın iPhone'lara dahili olarak yerleştireceği Ajax olarak isimlendireceği yeni geniş dil modeli (LMM)'yi kullanması bekleniyor.

Duyurulacak olan yeni işletim sistemi Siri'yi daha da akıllı hale getirecek ve yapay zeka özellikleriyle gücüne güç katacak. Siri'nin mail uygulaması ile olan entegrasyonu ve telefon sahibinin yapay zekayı eğiterek oluşturacağı cevaplar sayesinde maillerinizi kolayca yazabileceksiniz.

iOS 18, iPadOS 18 ve macOS 15 işletim sistemlerinde yazı yazarken, akıllı cevaplar özelliği yazdığınız metini otomatik olarak sizin yazma şeklinize göre optimize edecek. Uygulama hakkında çok az şey bilinmesine rağmen, kullanıcının bir e-posta veya mesaj yazarken metnin stilini veya tonunu değiştirmeye yardımcı olabileceği iddia ediliyor.

Örneğin, bir kullanıcının yazdığı metin çok ciddiyetsiz görünürse, Siri'den “Bu metni daha profesyonel yap” diyebilir.