Apple'ın iOS 18 ile gerçekleştireceği yenilikler belli oldu!

Apple'ın tanıtacağı yeni iOS 18 işletim sistemiyle birlikte yapay zeka özellikleri iPhone'lara entegre edilecek. Yeni gelecek iOS 18 ile Mesajlar uygulamasında büyük değişiklikler gerçekleşecek.

Gelecek hafta gerçekleşecek WWDC 2024 konferansı ile iPhone'lara gelecek olan iOS 18 güncellemesi resmi olarak tanıtılacak ve kullanıcılar yeni özellikleri telefonlarında deneyimleyebilecekler.

Henüz resmi bir açıklama olmasa da yeni iOS 18 güncellemesi iPhone'lara yapay zeka özellikleriyle birlikte telefonları tekrardan cazibe merkezi olarak tanımlaması beklenen Apple, yeni özellikleriyle birlikte Mesajlar uygulaması ve Denetim Merkezi'nin tasarımında değişikliğe gidecek.

MESAJLAR VE DENETİM MERKEZİ DEĞİŞİYOR

GSM Arena'nın haberine göre, iOS 18 güncellemesi ile birlikte Mesajlar uygulaması, Ayarlar ve Denetim Merkezi'nin tasarımı değişecek. Mesajlar uygulamasında gönderdiğiniz mesajlar artık animasyonlu şekilde olacak. Metin efekti olarak isimlendirilmesi beklenen yeni özellik sayesinde kullanıcılar karşı tarafa bir mesaj gönderirken rastgele bir harfi animasyon şekline getirebilecek.

Bu şekilde hareketli etiketler ve animojiler haricinde mesajlar da kendi içerisinde hareketli bir şekilde görünebilecek. iOS 18 ile gelecek olan bir başka özellik ise Ayarlar ve Denetim Merkezi'nin tasarımı elden geçecek. Büyük bir değişiklik olmasa da kullanımın kolaylaşması yönünde bir adım bekleniyor.