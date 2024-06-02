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Haberler > Teknoloji > Half-Life ve Counter-Strike'ın yapımcısından yeni oyun geliyor! Valve'dan yeni marka başvurusu

Half-Life ve Counter-Strike'ın yapımcısından yeni oyun geliyor! Valve'dan yeni marka başvurusu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Half-Life ve Counter-Strike&#039;ın yapımcısından yeni oyun geliyor! Valve&#039;dan yeni marka başvurusu
Steam, Valve, Haber

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Valve tarafından geliştirildiği sızdırılan yeni oyun olan Deadlock için ticari marka patenti başvurusu yapıldı.

Oyun dünyasının en önemli platformlarından biri olan Steam'in sahibi olan Valve'dan yeni bir oyun geliyor. EuroGamer'in haberine göre, 30 Mayıs 2024 tarihinde yapılan başvuruda Deadlock için eğelence hizmeti, çevrimiçi eğlence, internet aracılığıyla sağlanan oyun hizmetleri kategorilerinde ticari marka koruması için başvuruda bulundu. 

Half-Life ve Counter-Strike'ın yapımcısından yeni oyun geliyor! Valve'dan yeni marka başvurusu - 1. Resim

YENİ BİR MOBA OYUNU

Yapılan patent başvurusu tabi ki de oyunun kesin bir şekilde geliştirildiği anlamına gelmiyor. Uzun süredir Valve hakkında bilgiler veren Tyler McVicker'ın verdiği bilgilere göre şu anda Deadlock, kapalı test aşamasında ve sınırlı sayıda oyuncu tarafından test edilmekte. 

Yıllardır Half-Life evreninde oyun geliştiren Steam, Deadlock için farklı bir evren kurguluyor gibi görünüyor. Summer Game Fest'in de yaklaşmasıyla birlikte yeni oyunun duyurusunu yakın bir zamanda görebiliriz.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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