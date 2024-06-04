Apple, iOS 18'de büyük bir yapay zeka devrimi planlıyor! Fakat bazı özellikler eski iPhone'larda çalışmayacak

Apple'ın yeni işletim sistemi olacak olan iOS 18'de, işletim sisteminin sahip olduğu uygulamalar yapay zeka özellikleriyle yenilenerek işletim sistemi güncellenecek. Fakat eski iPhone'larda bütün yapay zeka özellikleri çalışmayacak.

Apple, iPhone telefonlarına yapay zeka özelliklerini getirmesi uzun zamandır bekleniyor ve şirketin yapacağı yeni etkinlikte yapay zeka özellikleriyle donatılmış uygulamalar telefonlarda kullanılabilir olacak. Apple'ın, iPhone'lar için planladığı yapay zeka yol haritasının iki bölümü var.

Yapay zekanın birinci bölümü fazla güç tüketmeyecek uygulamaların telefon içerisinde kullanılması. Telefon içerisindeki işlemcinin, ramin ve bataryanın güç vereceği yapay zeka algoritmasını telefon içerisinde çalıştırılması planlanıyor.

İkinci bölümü ise Apple'ın sunucularında bulunan yapay zekanın telefona bulut yöntemiyle bağlanarak uzaktan çalışması.

SİRİ NASIL ÇALIŞIR?

Apple, yapay zeka özelliklerini Siri özelinde geliştirdiği söyleniyor. Bu amaçla Apple mühendisleri, Siri'nin temel yazılımını, üretken yapay zekanın temelini oluşturan algoritma olan büyük dil modellerini (LLM'ler) kullanarak yeniden tasarlamak zorunda kaldılar.

MacRumors'un haberine göre, Siri belirli belgeleri açmak, notları klasörlerde düzenlemek, bir e-postayı silmek, bir makaleyi özetlemek, bir web bağlantısını e-postayla göndermek ve daha pek çok şeyi yapabiliyor olacak.

Apple'ın bu özellikleri otomatik olarak etkinleştirmek için insanların cihazlarında ne yaptıklarını analiz etmek üzere yapay zekayı kullanmayı planladığı bildiriliyor.

HANGİ iPHONE'LAR YAPAY ZEKAYI DESTEKLEMEYECEK?

Cihaz üzerindeki yapay zeka yeteneklerinin çalışması için büyük ölçüde iPhone 15 Pro veya üstü bir modele ihtiyaç duyulacak.

Çıkan söylentiler iOS 18'in iOS 17 ile aynı iPhone modelleriyle uyumlu olacağını gösteriyor. Bu iki raporu birleştirdiğimizde, aşağıdaki iPhone modellerinin iOS 18'i çalıştırmasını, ancak Apple'ın bazı cihaz içi yapay zeka özelliklerini desteklemeyecek modeller: