İlk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, ABD'ye uğurlandı! TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesislerinde tören gerçekleşti

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesislerinde 610 numaralı hangar önünde düzenlenen törende ortak açıklama yapıldı.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın, uzaya gönderilmek üzere ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'ne uğurlanması dolayısıyla tören düzenlendi.

Uraloğlu, Türksat 6A haberleşme uydusunun yapımında, üretiminde ve geliştirilme sürecine katkıda bulunanlara teşekkür ederek,

"1994 yılında Türksat 1B uydusuyla başlayıp bugün Türksat 6A uydusuyla taçlanan bir süreçten bahsediyoruz. Türkiye 6A uydusunu öncelikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, TÜBİTAK Uzay, ASELSAN, TUSAŞ ve savunma sanayimizin işbirliğiyle ortaya çıkardık." ifadelerini kullandı.

TÜRKSAT 6A NE KADAR YERLİ?

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu olan Türksat 6A, yüzde 90'ın üzerindeki yerlilik oranına sahip. Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada, "Uzun süren bir gayret. Bugün artık hemen arkamızda paketlenmiş durumda. Bir konteynerin içerisine ana uydumuzun ana parçasını koyarak dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov'la beraber inşallah bu akşam yola çıkarıyoruz.

Bir günlük uçuş süresinden sonra ABD'nin Florida eyaletindeki SpaceX'in fırlatma tesislerine göndermiş olacağız. Burada da yine temmuzun ikinci haftasından başlayan süreçte hava şartlarına bağlı olarak bir haftalık zaman diliminde inşallah yörüngesine fırlatmış olacağız.

42 dereceye oturacak, 35 bin 786 kilometrelik bir uzaklıkta olacak ve buradaki bütün testler sonucunda da inşallah bu sene sonu itibarıyla hizmete almayı öngörüyoruz." diye konuştu.

TÜRKSAT 6A NE İŞE YARAR?

Yeni haberleşme uydusu sayesinde kapsama yeni kapsama alanları elde edileceğini ve 5 milyar nüfusun kullanımına açılacağını vurgulayan Uraloğlu, "Bu da dünya nüfusunun yüzde 65'ine tekabül ediyor.

Buralara hizmet sağlamış olacağız ve aynı zamanda hizmet satarak 250 milyon dolara üretilmiş olan uydumuzun artık geri dönüşüyle ilgili de bir süreci yakalamış olacağız." dedi.

Dünyada sayılı haberleşme uydusu üretebilen ülke olduğunu belirten Uraloğlu, "Neler yapabildiğimizi gerçekten göstermiş olan bir eserden bahsediyoruz.

3A, 4A, 4B'deki Türk mühendislerinin eğitim ve üretime katkısıyla başlayan süreci Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla hayata geçirmiş oluyoruz.

Yani ertesi gün ne olacağını düşündüğümüz bir Türkiye'den, artık 2035'leri, 2053'leri, 2075'leri planlayan bir ülke durumuna geldik. Yolculuğumuz hayırlı olsun inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKSAT 6A ÖMRÜ NE KADAR?

Türksat 6A'nın yaklaşık 10-15 yıllık ömrü olduğundan yapılacak yörünge kabul testleri ve devreye alma işlemleri sonrasında TÜRKSAT 6A'nın, ülkenin ulusal uydu operatörü Türksat AŞ'ye 15 yıldan fazla işletmesi için teslim edileceğini ve hizmet vermeye başlayacağını Bakan Kacır bildirdi.

Uydu bünyesindeki yazılımların tamamen yerli imkanlarla geliştirilmesi, entegrasyon ve test faaliyetlerinin Türkiye'de yürütülmesi sayesinde yakaladıkları yerlilik oranının da iftihar kaynağı olduğunu vurgulayan Kacır, "Dönem dönem 400'e yakın arkadaşımızın ortak çalışma yürüttüğü bu projeyle ülkemizin uzay alanında yetişmiş personel gücünün artırılmasını sağladık.

Bugüne kadar haberleşme uydularını yurt dışı firmalardan temin eden ülkemiz, TÜRKSAT 6A ile kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri olacak. Proje ile kazandığımız yetkinliklerle gelecek dönemde uydu geliştirme faaliyetlerimizi artırarak devam edeceğiz. Uydu teknolojilerinde bugüne kadar elde ettiğimiz AR-GE ve üretim kabiliyetimizi ticarileştireceğiz.

Ülkemizin stratejik güvenliği için milli uydu markamızı oluşturacağız. Iddiamızı yeni projelerle sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.