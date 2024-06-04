iPhone Fold'un ne zaman piyasaya çıkacağı belli oldu! Şirket, telefonun güvenliğini artırıyor

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Katlanabilir telefon piyasası günden güne büyürken Apple'ın yeni bir telefon duyurmaması herkesi meraklandırıyordu. Şirketin, günden güne büyüyen katlanabilir telefon piyasasına birkaç yıl içerisinde girmesi bekleniyor.

Katlanabilir akıllı telefon pazarı, genel akıllı telefon pazarından çok daha hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Dolayısıyla Apple bu kazançlı pazardan sonsuza kadar uzak kalması beklenmiyor ve yeni telefonun yakın bir zamanda çıkacağı düşünülüyordu. Önümüzdeki birkaç yıl içinde katlanabilir bir iPhone'un geleceğine dair sızıntılar günden güne arttı.

iPHONE FOLD NE ZAMAN ÇIKACAK?

GSMArena'nın yayınladığı habere göre, Apple'ın “2027'den önce katlanabilir bir telefon çıkarma ihtimalinin düşük olduğunu” söylüyor. Bunun nedeni, şirketin “katlanma ve güvenilirlik konusundaki katı gereksinimleri” ile ilgili.

Katlanabilir telefonların gelişmesinde önemli bir pay sahibi olan Samsung, yıllar boyunca menteşe problemleriyle uğraştı. Ve son yıllarda menteşe problemini çözüme kavuşturdu. Apple'da menteşe problemini yaşamak istemiyor. Şirketin katlanma ve güvenilirlik endişeleri aslında haksız değil. Çünkü Apple, telefonlarının uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanılmasını istiyor ve müşterileriyle bir problem yaşamak istemiyor.

GELİŞTİRMELER BU YIL BAŞLAYACAK

Apple'ın ilk iPhone Fold için hala “bileşen özelliklerini ve performansını değerlendirdiğini” ve bunun elbette biraz zaman alabileceği söyleniyor. Sızıntılar doğruysa ve yeni iPhone Fold 2027'de piyasaya sürülecekse, o zaman gerçek geliştirme muhtemelen en erken gelecek yıl başlayacak.

Apple'ın malzemeleri tedarik ettiği şirketlerden şu anda herhangi bir hazırlık görünmüyor fakat telefonun üretilme aşamasında sızıntılar gelmeye başlayacaktır.