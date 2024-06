İhlas Holding, İDA e-Sports'u duyurdu! PUBG Mobile takımı duyuruldu

İhlas Holding bünyesinde, Dijital Varlıklar çatısı altında IDA e-Sports (İhlas Digital Assets ESports) adıyla PUBG Mobile espor sahnesine adım atıyor.

İhlas Holding, hızla büyüyen ve günden güne geniş kitlelere hitap eden oyun dünyasına PUBG Mobile espor takımı satın alarak adım atıyor. Holding oyun dünyasının rekabetçi ortamında güçlü bir takım oluşturmayı hedefliyor. Bu heyecan verici gelişme hem Holding’in genişleyen vizyonunu hem de espor dünyasının hızla değişen manzarasını yansıtıyor.

İhlas Medya Grubu Dijital Varlıklar Genel Müdürü Volkan Ormanlı, ''İhlas’ın çok köklü bir marka olduğunu biliyorsunuz. Son iki yıldan beri ciddi anlamda dijitalleşme yatırımları gerçekleştiren Holding, söz konusu yatırımları İhlas Dijital Varlıklar şirketi altında yapıyordu. Tabii markanın gençleşmeye ihtiyacı var. Bu yüzden esporun, ileride satın alma kararını verecek olan gençler için şimdiden yatırım yapılacak en iyi alan olduğunu düşündük. Espor alanındaki PUBG Mobile oyununun en üst mücadelesi olan Süper League’ten önemli bir takımı satın alıp, bu yıl itibarıyla espor da bir takımı olan ve bununla ilgili de dijital yayıncılık yaparak gençlere dokunan bir marka olmak istediğimiz için böyle bir yatırım içerisine girdik'' dedi.

Volkan Ormanlı, sözlerine şöyle devam etti: ''PUBG Mobile Super Leauge ile ilgili YouTube, twitch, tiktok gibi önemli sosyal medya platformlarında ana yayıncı olacak şekilde bir yatırım içerisine girdik. Benim 9 yaşında bir çocuğum var. Bugün artık geleneksel mecrayla çocuklara ulaşmak imkânsız. Ebeveynlerin telefonundaki oyunla çocuklara ulaşabiliyorsunuz. Böyle olunca bizim de oyun dünyasına adım atmamız önemli bir gelişim.''

Espor yatırımlarının sağlayacağı faydalardan bahseden Kadri Yeltekin ise ''Öncelikle ilk amacımız, İhlas Holding olarak gençlere dokunmak. Önceliğimizi buna adadık. Tabii dünyada hiçbir köklü şirket yoktur ki gelişime ayak uydurmamış olsun. Dolayısıyla bizler de, Türkiye’nin en büyük şirketlerinden biri olarak gençlere daha fazla dokunmak istediğimiz için markalarımızı ve ileride oluşturacağımız yeni markaların şimdiden gençlerin hafızalarında güçlü bir şekilde yer almasını istiyoruz. Yani bu yatırımın bizim için en önemli faydası şimdiki gençlerin hafızalarında yer etmek olacak'' şeklinde konuştu.

YENİ TAKIMLAR YOLDA

Kadri Yeltekin, sözlerine şöyle devam etti: ''PUBG Mobile dışında birçok oyun var. Örneğin, Tencent Games’in kendi oyunu olan Honor of Kings var, burada olabiliriz. Bunun dışında Leauge of Legends, yine herkesin bildiği Fortnite, Valorant, Counter Strike gibi birçok oyunda espor takımlarımızla boy gösteriyor olacağız. Tabii bu söylediklerim bugün için geçerli. Çünkü günümüz dünyasında sürekli yeni oyunlar çıkıyor ve girişi söylediğim oyunlarla yapacak olsak da yeni çıkacak oyunlarda, yeni espor takımlarıyla devam edeceğiz. Günümüzde teknolojinin ileriye gitmesiyle birlikte çocukların cep telefonu ve tablet kullanımlarında ebeveynlerin izin vermemesi gibi durumları göz önünde bulundurduk ve dedik ki artık bundan 10 yıl önce influencer'lık diye bir meslek yokken bugün çok ciddi sayıda influencer var. Eskiden anneler ve babalar ‘topçu ya da popçu ol’ dedikleri meslek gruplarından artık influencer'lığa yöneltmeye başladılar çocuklarını. Bu noktada baktığımızda, ilk hedef olarak; anne ve babaların çocuklarını hafta sonu basketbol kursuna, voleybol kursuna, piyano kursuna ya da baleye götürdüğü noktada onların telefonlarını ve tabletlerini bilinçli kullanacak şekilde, çocukların da severek gideceği bir akademi kurmaktı. Yani kısaca belirtecek olursam gençlere, ailelerinin de onay vereceği şekilde düzgün bir akademik eğitim vermeyi birinci öncelik olarak hedefliyoruz.''

Volkan Ormanlı konuya ilişkin şu bilgileri verdi: ''Ben de bununla ilgili bir örnek vereyim. Bundan yıllar önce futbolcu olmak isteyen kişilere, “Topçu mu olacaksın?” diye aileleri tarafından bastırılırdı. Sonra influencer'lık konusuyla ilgili de “Şaklaban mı olacaksın, oraya çıkıp kendini göstereceksin” denirdi. Şu an ise gelindiği noktada aslında bu meslekler saygı duyulan ve ciddi anlamda para kazanılan meslekler haline geldi. Şu an gençlere baktığınızda herkesin ilk önceliği influencer ya da Youtuber olmak. Espor için de aynı şey geçerli. Bugün evet kabul edilmiyor belki ama yeni kuşağa biraz kulak vermek lazım. Şu an biz de çocukların, gençlerin ne istediklerine kulak vermek istiyoruz. Zaten buna kulak vermezsek Türkiye’de birçok büyük şirket gelecekte onların beklentilerini karşılayamaz duruma gelir. Bu yüzden de espor en önemli alanlardan bir tanesi. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte tabletler, telefonlar çok gelişti. Hepimiz bu araçlarda çok fazla vakit geçiriyoruz. Bu durum çocuklarımız için de geçerli. Ama ebeveynler istiyor ki bu onların kontrolünde olsun. Dolayısıyla turnuvaları olan, federasyonları kurulmuş, dünya çapında çok ciddi anlamda fanları olan ve şirketlerin geleceklerinde daha parlak noktalara çıkabilecekleri alanları keşfetmek çok önemliydi. Bunlardan bir tanesi de espor alanıydı. Biz o yüzden İhlas Holding’in Dijital Varlıklar şirketi olarak öncelikle Tencent Games’in yöneticileriyle görüşerek, şu an Türkiye’de de dünyada da en çok oynanan oyunlardan bir tanesi olan ve mobilden oynanabilen PUBG Mobile oyunuyla start vermeye karar verdik. Bunun içinde Türkiye’de PUBG Mobile turnuvasının en üst noktası olan Super Leauge’ten bir takım satın alarak hem burada kendi takımı olan hem de geleneksel medya sahipli olduğu gibi dijital dünyada da yayıncılık yapan bir marka haline gelmek istiyoruz. Hedeflerimizden en önemlisi gençlere şimdiden dokunabilmek, markalarımızı onlara anlatabilmek. Çünkü bizim derdimiz bu markaların yıllar boyunca yaşaması. Bu da ancak geleceğin gençlerinin beklentisine yönelik değişimle ve gelişimle olabilir.''

HEDEF DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

PUBG Mobile Super Leauge’te şampiyonluk hedefiyle ilgili konuşan Kadri Yeltekin: ''Her kulvarda, her online oyunda, tüm espor takımlarımızın öncelikli hedefi sadece Türkiye’de değil, dünyada şampiyonluklar kazanmak. İhlas Holding'in her alanda olduğu gibi bu alanda da büyük işlere ve başarılara imza atacağına inanıyoruz'' ifadelerini kullandı.

Volkan Ormanlı, ''Tabii ki şampiyonluk hedefimiz var. Bu mecraya giriyorsak ilk etapta şampiyonluk hedefimiz yok diyemeyiz. Her takım gibi bizim de hedefimiz dünyada şampiyonluklar kazanmak. Bunun için de elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. İhlas Holding bugüne kadar yaptığı işlerde ne kadar ciddiyse, bu alanda da o kadar ciddi olmaya devam edecek'' dedi.