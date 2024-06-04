Selçuk Bayraktar paylaştı! Yeni, SÜPERSONİK FÜZE IHA-22'nin atış testleri tamamlandı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin yeni SÜPERSONİK FÜZESİ IHA-22'nin test atışlarının görüntülerini X hesabından paylaştı.

Baykar tarafından geliştirilen milli ve yerli olması ile ön plana çıkan Bayraktar AKINCI TİHA, İHA-22 Süpersonik Füze ile atış teslerini Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar X hesabından paylaştı.

Savunma Sanayii Başkanlığı önderliğinde geliştirilen AKINCI Projesi kapsamında geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), IHA-22 Süpersonik Füze Atış Testini başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

Selçuk Bayraktar testlerin gerçekleştirildiği anın görüntülerini X hesabında paylaştı:

TB3'E SELAM OLSUN

Bayraktar AKINCI TİHA'ya yerleştirilen ROKETSAN'ın geliştirdiği IHA-22 Süpersonik Füze'nin üzerinde "TB3'e SELAM OLSUN" notu düşüldüğü ve su yüzeyinde bulunan hedefi tam isabetle vurulduğu paylaşılan videoda görülüyor.