Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Selçuk Bayraktar paylaştı! Yeni, SÜPERSONİK FÜZE IHA-22'nin atış testleri tamamlandı

Selçuk Bayraktar paylaştı! Yeni, SÜPERSONİK FÜZE IHA-22'nin atış testleri tamamlandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Selçuk Bayraktar paylaştı! Yeni, SÜPERSONİK FÜZE IHA-22&#039;nin atış testleri tamamlandı

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin yeni SÜPERSONİK FÜZESİ IHA-22'nin test atışlarının görüntülerini X hesabından paylaştı.

Baykar tarafından geliştirilen milli ve yerli olması ile ön plana çıkan Bayraktar AKINCI TİHA, İHA-22 Süpersonik Füze ile atış teslerini Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar X hesabından paylaştı. 

Selçuk Bayraktar paylaştı! Yeni, SÜPERSONİK FÜZE IHA-22'nin atış testleri tamamlandı - 1. Resim

Savunma Sanayii Başkanlığı önderliğinde geliştirilen AKINCI Projesi kapsamında geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), IHA-22 Süpersonik Füze Atış Testini başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

Selçuk Bayraktar testlerin gerçekleştirildiği anın görüntülerini X hesabında paylaştı: 

TB3'E SELAM OLSUN

Bayraktar AKINCI TİHA'ya yerleştirilen ROKETSAN'ın geliştirdiği IHA-22 Süpersonik Füze'nin üzerinde "TB3'e SELAM OLSUN" notu düşüldüğü ve su yüzeyinde bulunan hedefi tam isabetle vurulduğu paylaşılan videoda görülüyor. 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Mourinho kendisiyle irtibata geçen ilk ismi açıkladıİmza an meselesi! Van Bronckhorst Beşiktaş'a yakın
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Uzmanlar uyardı, Windows'un yeni özelliği Recall her şeyi kayıt ediyor! - TeknolojiYapay zeka büyük tehdit oluşturuyor!Nvidia, kötü oyuncular için yapay zeka geliştirdi! Artık sizinle birlikte oyun oynayacak - TeknolojiKötü oyuncular için yapay zeka geliştirildi!Gezegen geçidi için geri sayım başladı! 6 gezegen hizalanacak - TeknolojiBu gece gökyüzüne bakmayı unutmayın!Türk mühendisleri tarafından üretildi! Yarın ABD'ye gönderilecek - TeknolojiTürk mühendislerinin ürettiği uydu uzay yolcusu!İsrail'in katliamı gizlemek için kullandığı yapay zeka, dünyaya pazarlanabilir! - TeknolojiYeni acılara neden olabilir!YouTube Music'in internet sitesi yenileniyor! Android ve iOS uygulamalarında olan özellik web'e de geliyor - TeknolojiTelefonlarda olan özellik bilgisayara geliyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...