Nvidia, kötü oyuncular için yapay zeka geliştirdi! Artık sizinle birlikte oyun oynayacak

Nvidia, yeni yapay zekası Project G-Assist'i duyurdu. Oynadığınız oyuna özgü veriler üzerinde gerçek zamanlı olarak eğitilmiş ipuçları, kılavuzlar ve performans ayarlamaları sunabilen bir oyun içi RTX yapay zeka asistanı olan G-Asisst'i tanıttı.

Computex 2024 fuarına katılan Nvidia, PC oyuncuları için gerçek zamanlı veriler üzerinden işlem sağlayan RTX destekli yapay zeka asistanı Project G-Assist'i duyurdu.

OYUNCULAR İÇİN

Nvidia, Computex 2024 etkinliği sırasında sadece birkaç küçük duyuru yapmakla yetindi ve detayları daha sonra açıklamayı tercih etti. Ancak, yapay zeka konusunu es geçmeden Project G-Assist'i duyurdu. Bu, RTX destekli bir yapay zeka asistanı olan oyunlar ve uygulamalar için içerik tabanlı yardım sunan bir hizmetten başka bir şey değil.

Eğer 2017 yılında Nvidia'nın 1 Nisan şakasını hatırlıyorsanız, Project G-Assist'in adını o zaman duymuş olabilirsiniz. Öte yandan, Project G-Assist, oyun oynadığınız sırada yapay zeka katmanı olarak çalışarak, oyun ayarları ve bilgisayar performansı hakkında size sorular sorma imkanı sunan ve gerçek zamanlı olarak oyun için özel verilerle eğitilmiş ipuçları sunabilen bir yapay zeka asistanı.

NVIDIA’nın bu yeni özellik hakkındaki açıklamaları şu şekilde: “Project G-Assist, oyuncudan ses veya metin girişlerinin yanı sıra oyun penceresindekilerin anlık görüntüsünü alır. Anlık görüntü, wiki gibi bir oyun bilgisi veri tabanına bağlı olan Büyük Dil Modeli (LLM) için bağlam farkındalığı ve uygulamaya özel anlayış sağlayan yapay zeka görüş modellerine beslenir. LLM’nin çıktısı, oyunda olup bitenlere dayalı olarak yapay zekadan gelen metin veya konuşma yoluyla anlayışlı ve kişiselleştirilmiş bir yardımcıdır.”

Kötü oyuncular için ve bilgisayarın yetersiz kaldığı durumlarda devreye girecek olan Project G-Assist'in şu anda oyuncuların kullanımına ne zaman sunulacağı belli değil.