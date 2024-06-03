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Gezegen geçidi için geri sayım başladı! 6 gezegen hizalanacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gezegen geçidi için geri sayım başladı! 6 gezegen hizalanacak

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Merkür, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün gezegenleri gökyüzünde sıralanarak görsel bir şölene imza atacak. 3 Haziran 2024'te

Merkür, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün, 3 Haziran 2024'te tek bir çizgiye gelerek gökyüzünü parlatacak.  

Gezegen geçidi için geri sayım başladı! 6 gezegen hizalanacak - 1. Resim

NE ZAMAN İZLENEBİLECEK?

6 gezegen geçişi 3 Haziran'da yani bugün gece 00.00 - 00.30 arasında gökyüzünden takip edilebilecek.  Gezegenler, gün doğumunda ufkun yeterince iyi göründüğü yerlerde çıplak gözle görülebilir. Ancak teleskopla çıplak gözle görülemeyen alanları gözlemlemek mümkün.

Gezegen geçidi için geri sayım başladı! 6 gezegen hizalanacak - 2. Resim

HANGİ GEZEGENLER GÖRÜLEBİLİR?

Jüpiter gezegeni hizalanan gezegenler arasında en parlağı ve çıplak gözle kolaylıkla gökyüzünde görülebilecek bir parlaklığa sahiptir. Merkür gezegeni, bir dürbün ya da teleskop olmadan kolaylıkla fark edilebilir fakat ufuk çizgisine yakın olacağı için temiz bir görüş açısında olunması gerekiyor. 

Mars ve Satürn'ü fark etmek kolay olacak ve hemen fark edebileceksiniz. Uranüs ve Neptün ise çok daha sönük olduğu için dürbün veya teleskop gerekiyor. 

KAÇIRANLAR ÜZÜLMESİN

3 Haziran hizalamasını kaçırdıysanız, gezegenin hareketini gözlemlemek için daha fazla fırsatınız var. 28 Ağustos 2024'te, gezegenlerin şafaktan önce hizalanması da dahil olmak üzere başka bir etkinlik daha yapılacak.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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