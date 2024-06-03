İsrail'in katliamı gizlemek için kullandığı yapay zeka, dünyaya pazarlanabilir!

Tech For Palestine kurucusu Paul Biggar, İsrail'in katliamları gerçekleştirmek için kullandığı Biggar, Lavender ve hedef tespiti için kullanılan yapay zeka sistemlerinin dünya genelinde yayılma tehlikesinin olduğunu belirtti.

Teknoloji sektöründe birbirinden farklı alanlarda çalışan 5 binden fazla kişinin dahil olduğu Tech For Palestine koalisyonunun kurucusu Biggar, İsrail'in Gazzeliler üzerinde kullandığı yapay zekaya dayalı hedef tespit teknolojisi "Lavender"i ve İsrailli sermayedarların bu teknolojiyi dünyaya pazarlama ihtimalini değerlendirdi.

Biggar, İsrail'in "Lavender" hedef tespit teknolojisini Batılı destekçilerine Gazze'ye yönelik saldırılarını belli kurallar ve sınırlar çerçevesinde yürüttüğünü göstermek için kullandığını kaydederek, "+972 dergisinin konuyla ilgili ilk raporu, hedefleme oluşturmak için yapay zekanın kullanıldığı bir sistemin tasarımını tartışıyordu. Birim 8200'den altı kişiyle doğrulama yaptılar. Konuşanlar, yapay zekanın, militan olduğu iddia edilen hedef listeleri oluşturmak için kullanıldığını söyledi. Ancak, onların yapay zekanın nasıl kullanıldığına veya nasıl tasarlandığına ilişkin açıklamaları, Gazze'de gördüğümüz gelişigüzel bombalamayı meşrulaştırmak için kullanılan bir inkar sistemi olduğunu gösteriyor." dedi.

Son dönemde, İsrail'in Refah'ta gerçekleştirdiği saldırılarda bu sistemin kullanıp kullanılmadığı konusunda herhangi bir kanıt bulunmadığından bahseden Biggar, İsrail'in uluslararası hukuk noktasında artık "numara bile yapmaya" ihtiyaç duymadan saldırılarını yürüttüğünü ve Uluslararası Adalet Divanı (UAD) gibi kuruluşların kararlarını görmezden geldiğini söyledi.

LAVENDER META'YI KULLANIYOR MU?

Lavender ve diğer yapay zeka sistemlerinin WhatsApp ve Meta'ya bağlı uygulamaların verilerini ne kadarının kullanıldığının bilinmediğini belirten Biggar, "Yani bu konuda bilgimiz yok ama kullanıldığına dair iddialarım var. Meta iddialara itiraz etti ve 'Bu konuda hiçbir şey bilmiyoruz.' dedi. Bence artık Meta için soru 'Bu bilgiyi siz sağlıyor musunuz?' değil, 'Bu bilgi kullanılıyor mu? Whatsapp kullanıcıları güvende mi? WhatsApp'ı güvenli hale getirmek için hangi değişikliklerin yapılması gerektiğini araştırıp belirleyebilir misiniz?' sorularıdır." diye konuştu.

"Yazılımın kullanıcılarının ölümüne neden olduğu" iddiasının bir sosyal medya şirketi için mümkün olan en güçlü iddia olduğunun altını çizen Biggar, Meta'nın kullanıcılarına "WhatsApp sizi öldürtmeyecek" demek için sürece dahil olan herkesi, her sistemi, her insanı, her süreci, her güvenlik açığını önceden tam olarak denetlemiş olmalarının gerektiğini vurguladı.

META HİÇBİR ÖNLEM ALMIYOR

Biggar, Meta'nın dünyanın bir numaralı gözetleme teknolojisi niteliği taşıdığını ve bu bilgilerin reklam verenler, kolluk kuvvetleri ve araştırmacılar tarafından kullanıldığının uzun süredir bilindiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Özellikle Avrupa Birliği'nde (AB), WhatsApp'ı Instagram'dan ve Meta’nın geri kalanından ayırma konusunda tartışmalar oldu. Bu ileriye doğru harika bir adım olurdu. Güç çok fazla yoğunlaştığı için dezenformasyon da çok fazla yoğunlaşıyor. Meta'nın uygulamaya koyduğu çok sınırlı güvenlik önlemleri dışında, bu bilgiler üzerinde gerçekte hiçbir koruma yok. Politikacıların ve kampanyacılarının şunu söylemeleri gerekiyor: 'Bazı şirketlerin topladığı ve tamamen düzenlenmemiş sistemler aracılığıyla dağıttığı, sonunda soykırım yapan insanlara ulaşan bazı bilgiler aracılığıyla insanların öldürüldüğü bir durumu yaşayamayız.'"

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SİSTEME TALİP ÇOK

"Filistin Laboratuvarı" kitabının yazarı Antony Loewenstein'in İsrail'in yeni teknolojileri Filistinliler üzerinde deneyerek savaşta test edilmiş silahları, sistemleri dünyaya pazarladığını bildirdiğini kaydeden Biggar, Lavender ve Gazze'deki savaşta kullanılan teknolojiler için de benzer bir sistemin oluşturulabileceği tahminini paylaştı.

Biggar, Lavender'e eş değer bir sistemin tasarlanarak özel bir şirket tarafından dünyaya pazarlanabileceği olasılığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu şirket; İsrail'in yatırım yaptığı, Silikon Vadisi'ne bağlı ve Silikon Vadisi'nin de yatırım yaptığı İsrail'de bir kamu özel ortaklığı oluşturur. Bu ortaklıkta savaşta test edilmiş sistemleri satar. Bir şekilde hukuka uygun davranıyormuş gibi gösterecek bir yapay zeka sistemine sahip olmaya değer verecek pek çok otokrat, diktatörlük ve ordu var. Bunları ABD'de bile birçok sistemde görüyoruz. Ceza sistemi, cezalandırma tavsiyeleri almak için yapay zekayı kullanmaya başladı ki bu da hemen hemen aynı şey."