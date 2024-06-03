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Haberler > Teknoloji > Oyunculuğun kalbi İstanbul'da atıyor! Huawei Game Salon - Cloud Collaboration etkinliği gerçekleştirildi

Oyunculuğun kalbi İstanbul'da atıyor! Huawei Game Salon - Cloud Collaboration etkinliği gerçekleştirildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Oyunculuğun kalbi İstanbul&#039;da atıyor! Huawei Game Salon - Cloud Collaboration etkinliği gerçekleştirildi

Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

Huawei'nin sahip olduğu ve işletim sistemine uygulama desteği sağlayan AppGallery, İstanbul'da Huawei Game Salon - Cloud Collaboration etkinliğini gerçekleştirdi.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, etkinlik, AppGallery ve iş ortakları arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi ve Avrupa'daki işletmelere güçlü genel bulut altyapısı sunmayı amaçlıyor.

Bu yılın ikinci yarısında oyunlarını Avrupa'da AppGallery'de yayınlamayı palnlayan Funplus, Tencent, Moonton ve miHoYo gibi Çinli geliştiriciler, Huawei Gaming Salon etkinliğine katılanlar arasında yer aldı. Katılımcılar, ayrıca Huawei Cloud Veri Merkezi’ni de ziyaret etme fırsatı buldu.

Avrupa pazarında kurduğu işbirlikleriyle yerel büyümeyi desteklemeyi amaçlayan Huawei, Çinli geliştiricilerin daha geniş bir Avrupalı oyuncu kitlesine ulaşmasını sağlarken Türk oyun geliştiricilerinin de Avrupa'daki görünürlüklerini artırmasına yardımcı oluyor.

Oyunculuğun kalbi İstanbul'da atıyor! Huawei Game Salon - Cloud Collaboration etkinliği gerçekleştirildi - 1. Resim

Huawei Oyun Salonu, yüksek kaliteli, bütünsel bulut oyun deneyimleri oluşturmak isteyen oyun işletmeleri için profesyonel, hızlı, istikrarlı ve güvenli tek noktadan bulut hizmetleri sunan Huawei Cloud'u önde gelen bir iş çözümü olarak sergiliyor.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Huawei Tüketici Bulut Hizmeti, Avrupa Ekosistem Geliştirme ve Satış Departmanı Genel Müdürü Shan Xuefeng, "Amacımız Avrupa'da canlı bir oyun topluluğunu teşvik etmek. Ortaklarımızla yakın işbirliği yaparak bölgeye son teknoloji, güvenilir ve birinci sınıf oyun deneyimleri sunmayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Anadolu Ajansı
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