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Rockstar Games'in sahibi, Take-Two Interactive Private Division'u gözden çıkardı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Rockstar Games&#039;in sahibi, Take-Two Interactive Private Division&#039;u gözden çıkardı!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rockstar Games'in sahibi Take-Two Interactive şirketi, Private Division isimli bağımsız oyun yayıncısını satma veya kapatma planları içerisinde olduğu belirtiliyor. 2017 yılında New York'ta kurulan Private Division, küçük oyun geliştiricilerine destek olmayı amaçlıyor.

Private Division'ın yayınladığı başarılı oyunlar arasında Ancestors: The Humankind Odyssey, The Outer Worlds, Disintegration ve Rollerdrome yer alıyordu. Nisan ayında Take-Two'un bu bölümü kapatma kararının alınmasıyla birlikte, birçok Private Division çalışanının işten çıkarılacağı konuşuluyor. Ayrıca Kerbal Space Program 2 oyununun geliştiricisi Intercept Games ile OlliOlli World oyununun geliştiricisi Roll7 de kapatılma riskiyle karşı karşıya.

Rockstar Games'in sahibi, Take-Two Interactive Private Division'u gözden çıkardı! - 1. Resim

Anlaşılan o ki, Take-Two, bazı projelerini tamamlamak için harekete geçen bir ekibe sahip. Bu ekip, Moon Studios’un No Rest for the Wicked oyunu, Wētā Workshop’un Tales of the Shire oyunu ve Game Freak’in Project Bloom kod adlı yeni aksiyon macera oyunu için yapılan anlaşmaları uygulama sorumluluğunda. Aynı zamanda, Private Division'ın Bloober Team ile olan işbirliğinden bu hafta başında vazgeçtiği bildirildi.

Polonyalı oyun geliştiricisi Bloober Team, küresel oyun pazarındaki değişikliklere uyum sağlamak için alternatif planlar hazırladığını açıkladı. Şirket, Project C olarak adlandırılan oyunun geliştirilmesine kendi yayıncılık ve pazarlama takvimine göre devam ettiklerini ifade etti.

ÇÖZÜM YOLLARI ARANIYOR

Bloober Team ayrıca bu projeyi başka bir yayıncı ile iş birliği yaparak devam ettirme olasılığını da değerlendiriyor. Şirketin mevcut stratejik planı 2023-2027 yıllarını kapsıyor ve bu planın uygulanması, şirketin gelir potansiyelini artırma şansı sunuyor.

Sonuç olarak, Take-Two'nun bağımsız oyun geliştiricisi ve yayıncısı Private Division aracılığıyla Kerbal Space Programı IP'sini geliştiren Intercept Games'i artık kârlı olmadığı gerekçesiyle satmayı planladığı belirtiliyor. Wcctech'in haberine göre, henüz kesin bir anlaşma sağlanmamış olsa da raporlara göre şirketin, Private Division'ı özel bir sermaye şirketine satma olasılığı bulunuyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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