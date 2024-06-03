Bilgisayar sahiplerinin, hangi Windows'u tercih ettiği belli oldu! En popüler Windows hangisi?

Microsoft, Windows'un eski sürümlerini kullanan kullanıcılarını Windows 11'e geçirmeye çalışıyor fakat son aylarda yaşanan işletim sistemindeki kullanıcı düşüşünü engelleyemiyor. Yapılan analizlere göre Copilot gibi yapay zeka özellikleri, bu düşüşün önüne geçmeyi başarmış gibi duruyor. Peki kullanıcılar hangi Windows sürümünü tercih ediyor?

Dünyanın en popüler işletim sistemlerinden bir tanesi olan Windows, kullanıcılarını yeni işletim sistemi olan Windows 11'e geçirmek için büyük bir çaba harcıyor. Eski işletim sistemlerine olan desteğini kesen Microsoft, yeni yapay zeka özelliklerini şu anda sadece Windows 11'e getiriyor.

Bir önceki işletim sistemi olan Windows 10 kullanıcıların dertlerine büyük çözümler üreterek kullanıcıların sevgisini kazanmış ve günümüzde hala popülerliğini korumakta. Microsoft'un yeni işletim sistemi olan Windows 11'e geçmek istemeyen kullanıcılar hala Windows 10 kullanmakta ve platformdan memnunlar.

Gelen son verilere göre, Windows 11 geçtiğimiz iki ay boyunca önemli bir kullanıcı kaybı yaşadı ancak şimdi kaybettiği kullanıcıları geri kazanmaya başardı. Mayıs ayı rakamlarına göre, Nisan ayına kıyasla yüzde 1,33 puan artış yaşayarak yüzde 27,76'lık bir paya ulaştı.

WİNDOWS 10 HALA LİDER

Kullanıcılarını geri kazanmasına rağmen, Windows 11 geçen Mayıs ayında yüzde 68,34'lük paya sahip olan Windows 10'un gerisinde kalmaya devam ediyor. Windows 10 ise geçen ay yüzde 1,69 pazar payı kaybetti.

Windows 10 - Yüzde 68,34 (-1,69 puan)

Windows 11 - Yüzde 27,76 (+1,33 puan)

Windows 7 - Yüzde 2,86 (+0,05 puan)

Windows 8.1 - Yüzde 0,43

Windows XP - Yüzde 0,37 (+0,04 puan)

Statcounter’a göre, uzun yıllardır desteklenmeyen Windows 7, yüzde 2,86'lık payla üçüncü sırada yer alıyor. Windows XP'nin payının artarak yüzde 0,37'ye yükselmesi ise dikkat çekici bir gelişme.