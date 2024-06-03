Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Bilgisayar sahiplerinin, hangi Windows'u tercih ettiği belli oldu! En popüler Windows hangisi?

Bilgisayar sahiplerinin, hangi Windows'u tercih ettiği belli oldu! En popüler Windows hangisi?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bilgisayar sahiplerinin, hangi Windows&#039;u tercih ettiği belli oldu! En popüler Windows hangisi?

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Microsoft, Windows'un eski sürümlerini kullanan kullanıcılarını Windows 11'e geçirmeye çalışıyor fakat son aylarda yaşanan işletim sistemindeki kullanıcı düşüşünü engelleyemiyor. Yapılan analizlere göre Copilot gibi yapay zeka özellikleri, bu düşüşün önüne geçmeyi başarmış gibi duruyor. Peki kullanıcılar hangi Windows sürümünü tercih ediyor?

Dünyanın en popüler işletim sistemlerinden bir tanesi olan Windows, kullanıcılarını yeni işletim sistemi olan Windows 11'e geçirmek için büyük bir çaba harcıyor. Eski işletim sistemlerine olan desteğini kesen Microsoft, yeni yapay zeka özelliklerini şu anda sadece Windows 11'e getiriyor. 

Bir önceki işletim sistemi olan Windows 10 kullanıcıların dertlerine büyük çözümler üreterek kullanıcıların sevgisini kazanmış ve günümüzde hala popülerliğini korumakta. Microsoft'un yeni işletim sistemi olan Windows 11'e geçmek istemeyen kullanıcılar hala Windows 10 kullanmakta ve platformdan memnunlar. 

Gelen son verilere göre, Windows 11 geçtiğimiz iki ay boyunca önemli bir kullanıcı kaybı yaşadı ancak şimdi kaybettiği kullanıcıları geri kazanmaya başardı. Mayıs ayı rakamlarına göre, Nisan ayına kıyasla yüzde 1,33 puan artış yaşayarak yüzde 27,76'lık bir paya ulaştı.

Bilgisayar sahiplerinin, hangi Windows'u tercih ettiği belli oldu! En popüler Windows hangisi? - 1. Resim

WİNDOWS 10 HALA LİDER

Kullanıcılarını geri kazanmasına rağmen, Windows 11 geçen Mayıs ayında yüzde 68,34'lük paya sahip olan Windows 10'un gerisinde kalmaya devam ediyor. Windows 10 ise geçen ay yüzde 1,69 pazar payı kaybetti.

  • Windows 10 - Yüzde 68,34 (-1,69 puan)
  • Windows 11 - Yüzde 27,76 (+1,33 puan)
  • Windows 7 - Yüzde 2,86 (+0,05 puan)
  • Windows 8.1 - Yüzde 0,43
  • Windows XP - Yüzde 0,37 (+0,04 puan)

Statcounter’a göre, uzun yıllardır desteklenmeyen Windows 7, yüzde 2,86'lık payla üçüncü sırada yer alıyor. Windows XP'nin payının artarak yüzde 0,37'ye yükselmesi ise dikkat çekici bir gelişme.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Maltepe'de İETT otobüsü yine yolda bıraktı! Bir anda motor kısmından dumanlar yükseldiAğılı yanana kadın 'Bizi istemiyorlar' deyip sinir krizi geçirdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Meta, Facebook'u kurtarmanın çözümünü buldu! Yapay zeka ve genç yetişkinler sorunu çözecek - TeknolojiMark Zuckerberg, Facebook'u kurtarmanın yolunu buldu!Elon Musk, 9 milyar dolar harcama sözü verdi! 300,000 adet çip yolda - TeknolojiElon Musk kesenin ağzını açtı!Otonom testler sayesinde sürüş ve kaza anındaki tepkiler belirlenebiliyor! - TeknolojiOtonom testler sayesinde hayat kurtarılıyor!Bir dönemin sonu geldi! Samsung, akıllı saatlerine olan desteğini sonlandırıyor - TeknolojiGüney Koreli firmadan beklenmedik karar!Android 15'in yeni özelliği, Samsung cihazlarında çalışmayacak! - TeknolojiYeni özellik Samsung'da çalışmayacak!Yapay zeka desteği sayesinde Nvidia, Microsoft'un ardından en değerli ikinci şirket olabilir! - TeknolojiYapay zeka Nvidia'yı uçurdu!
Sonraki Haber Yükleniyor...