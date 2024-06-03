Elon Musk, 9 milyar dolar harcama sözü verdi! 300,000 adet çip yolda

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xAI için 300,000 adet Nvidia B200 yongasını önümüzdeki yaza kadar satın almak için Elon Musk, 9 milyar dolar harcama sözü verdi.

Geçtiğimiz günlerde, Elon Musk'ın yeni girişimi xAI için 18 milyar dolarlık değer biçilen bir yatırım turu düzenlendi ve 6 milyar dolarlık yapay zekaya yatırım yapıldı. Şu anda xAI'ın tek ürünü X'te kullanılan yapay zeka sohbet robotu Grok.

Elon Musk'ın xAI'ı geliştirme planı şu anda ekran kartı kümelerine yatırımları artırarak yapay zeka ile ilgili sahip olduğu ürünleri önemli ölçüde artırmak.

Nisan ayında X hesabı olan “The Technology Brother” Mark Zuckerberg'in sahip olduğu Meta şirketinin yaklaşık 350,000 adetle dünyanın en büyük H100 GPU stoklarından birine sahip olduğunu duyurmuştu.

Ancak Musk, bu tabloda Tesla ve xAI'nin sıralamasına itiraz ederek, “doğru ölçülürse Tesla'nın en yüksek ikinci, X/xAI'nin ise üçüncü olacağını” belirtti. Wccftech'in haberine göre, Elon Musk xAI için çılgın bir çip satın alma gerçekleştirecek. Elon Musk, “bir sonraki büyük adımının muhtemelen önümüzdeki yaz CX8 ağına sahip olan 300 bin B200 GPU olacağını” açıkladı.

BİR GPU 40,000 DOLAR

Mart ayında NVIDIA CEO'su Jensen Huang, şirketin en yeni B200 GPU'larının fiyatının muhtemelen 30,000 ila 40,000 dolar arasında olacağını açıklamıştı. Bu da xAI'nin, Huang'ın belirttiği aralığın en alt sınırında bir fiyat noktası için pazarlık yapabildiğini varsayarsak, yaklaşık 300,000 adet B200 GPU satın almak için 9 milyar dolar harcamak üzere olduğu anlamına geliyor.

Elon Musk iddialı planlarını gerçekleştirirse, önümüzdeki birkaç ay içinde NVIDIA'nın GPU'larını satın almak için mevcut değerlemesinin en az yarısını yatırmış olacak.