Android 15'in yeni özelliği, Samsung cihazlarında çalışmayacak!

Google, Android 15'i bu yılın sonuna doğru piyasaya sürmeye hazırlanırken, yeni özellikleri için ince ayarlar yapıyor.

Android 15 güncellemesi ile akıllı telefonlara gelecek yeni özellikler arasında Android tabletlerin ve Chromebook'ların bir telefonun mobil erişim noktasına hızlıca bağlanmasını sağlayan yenilikler mevcut. GizmoChina'nın haberine göre, bu özelliğin Samsung Galaxy cihazlarında kullanılamayacağı raporlanıyor.

Instant Hotspot olarak adlandırılan yeni sistem, tabletinizi veya Chromebook'unuzu telefonunuzun internetine bağlama işlemini basitleştiriyor. Telefonun menzili içindeyken ve Wi-Fi yokken, cihazınızda bir açılır pencere belirecek ve telefonun etkin noktasına bağlanmanızı isteyecek.

SAMSUNG'DA YILLARDIR VAR

Galaxy kullanıcıları için bu tanıdık gelebilir. Samsung'un One UI'ı zaten Auto Hotspot adında benzer bir özelliği mevcut. Her iki özellik de tabletinizi veya Chromebook'unuzu telefonunuzun internetine bağlıyor.

İki özellik arasındaki temel fark aslında şu, Google'ın Instant Hotspot'u tüm Android tabletler ve Chromebook'larla çalışırken, Samsung'un Auto Hotspot'u aynı Samsung hesabı veya aile grubu içindeki Galaxy cihazlarına özel olarak çalışıyor.

Samsung kullanıcıları bir süredir Auto Hotspot'un özelliklerini kullanıyor olsalar da, Android 15'te Instant Hotspot'un olmaması deneyimlerini büyük ölçüde etkilemeyecektir. Yalnızca Samsung Galaxy cihazlarını kullandığınız sürece, Instant Hotspot'un avantajlarından mahrum kalmayacaksınız.

Ancak, Auto Hotspot'u diğer Android tabletler veya Chromebook'larla kullanmayı umuyorsanız, Android 15 geldiğinde kendinizi dışarıda kalmış bulabilirsiniz. Instant Hotspot özelliğinin Galaxy cihazlarında neden kullanılamayacağı henüz açıklanmadı. Bu özellik, Samsung'unki de dahil olmak üzere Google onaylı tüm Android cihazlarda kullanılabilen Google Play Hizmetleri'nin bir parçası.

Samsung muhtemelen mevcut Auto Hotspot ile çakıştığı için bu özelliği tercih etmedi.