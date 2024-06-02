Akıllı telefonlarda devrim yolda! 1 dakika içerisinde tamamen sarj edebileceksiniz

Apple'ın iOS 18 ile gerçekleştireceği yenilikler belli oldu!

Apple'ın iOS 18 ile gerçekleştireceği yenilikler belli oldu!

Colorado Üniversitesi tarafından keşfedilen son teknoloji teknik sayesinde telefonları 60 saniyede yüzde 100 sarj etmek mümkün olacak.

Telefonlarda kullanılan bataryaların içerisinde şu anda Lithium Ion (Li-Ion) pil teknolojisiyle üretiliyor. Colorado Üniversitesi'nin keşfettiği yeni iyon tekniği sayesinde hareket halindeki iyonları daha verimli hareket etmesini sağlayarak, enerjinin şarj edilmesinin ve serbest bırakılmasının daha hızlı olacağını, telefonunuzun içindeki hücrenin bir dakika veya daha kısa sürede yüzde 0'dan yüzde 100'e çıkabildiğini keşfetti.

Araştırmacı Ankur Gupta, kullanılan yeni tekniğin petrol rezervuarları ve su filtrasyonu gibi gözenekli malzemelerdeki akışı incelemek için kullanıldığını, ancak enerji depolama sistemleri için çalışılmadığını belirtiyor. Gupta, “Enerjinin gezegenin geleceğindeki kritik rolü göz önüne alındığında, kimya mühendisliği bilgilerimi enerji depolama cihazlarını geliştirmek için uygulamaktan ilham aldım” dedi.

Gupta şöyle ekliyor: “Süper kapasitörlerin birincil cazibesi hızlarında yatıyor. Peki enerjinin şarj edilmesini ve serbest bırakılmasını nasıl daha hızlı hale getirebiliriz? İyonların daha verimli hareket etmesini sağlayarak.” Araştırmacıların en büyük bulgularından biri, küçük nano ölçekli gözeneklerin kesişme noktalarında iyonların elektronlardan farklı hareket ettiğini ortaya çıkardı.

Araştırma ayrıca iyon hareketlerinin Kirchhoff yasası altında beklenenden farklı olduğunu da ortaya koydu. PhoneArena'nın haberine göre, bu yasa 1845'ten beri elektrik devrelerindeki akım akışını belirlemek için kullanılıyor.

Bu araştırma sayesinde, birbirine bağlı binlerce gözenekten oluşan karmaşık bir ağdaki iyon hareketi sadece birkaç dakika içinde simüle edilip tahmin edilebiliyor. Gupta, “Bu, çalışmanın sıçrama noktası. Kayıp halkayı bulduk.” dedi.

Laboratuvardaki bu araştırmanın telefonunuzda bulunacak bir teknolojiye dönüşmesinin ne kadar süreceği belli değil. Ancak telefonunuzun pilini anında şarj edebilme fikri, araştırmanın ilerlemesine yardımcı olacaktır.