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Haberler > Teknoloji > Yapay zeka desteği sayesinde Nvidia, Microsoft'un ardından en değerli ikinci şirket olabilir!

Yapay zeka desteği sayesinde Nvidia, Microsoft'un ardından en değerli ikinci şirket olabilir!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yapay zeka desteği sayesinde Nvidia, Microsoft&#039;un ardından en değerli ikinci şirket olabilir!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Nvidia, yapay zekadan aldığı destek sayesinde yakında Apple'ı geçerek dünyanın en değerli ikinci şirketi haline gelebilir.

Nvidia donanımları büyük ölçüde OpenAI'ın geliştirdiği ChatGPT sohbet robotuna güç veriyor ve bu yazılım üçüncü taraf yapay zeka uygulamaları tarafından yaygın olarak kullanılmakta. Yapay zekanın donanım talebi Nvidia'ya fayda sağlıyor ve değerini artırıyor.

Google Finance'e göre Apple'ın piyasa değeri 2,95 trilyon dolar iken Nvidia'nın piyasa değeri 2,7 trilyon dolar. Reuters, Nvidia'nın hala yapay zeka patlamasından faydalandığını ancak Apple'ın şu anda zayıf iPhone talebi ve Çin'deki önemli rekabetle mücadele ettiğini açıkladı. 

Yapay zeka desteği sayesinde Nvidia, Microsoft'un ardından en değerli ikinci şirket olabilir! - 1. Resim

Konuyla ilgili Reuters'a bir analiz sunan Zacks Investment Management müşteri portföyü yöneticisi Brian Mulberry şunları söyledi:

“Apple'ın özellikle büyüme ve inovasyon cephesinde bu kadar uzun süredir bu kadar baskın olması kesinlikle dikkate değer. Ancak son zamanlarda Apple'ın inovasyon eğrisi düzleşmiş gibi görünüyor ve bu da gelecekteki büyümenin daha yavaş olacağını gösteriyor. Öte yandan, Nvidia büyüme dalgası üzerine dalga yakalamayı başardı. Önce oyun talebi, ardından kripto ve şimdi de yapay zeka ile inovasyonu taleple mükemmel bir şekilde eşleştirmeyi başardılar ve bu da patlayıcı bir büyüme anlamına geliyor.” 

YAKINDA APPLE'I GEÇEBİLİR

Nvidia'nın Apple'ı geçmesine yardımcı olabilecek şey, hisse senedi fiyatının ne kadar hızlı yükseleceği. Nvidia, Amazon, Alphabet (Google) ve petrol firması Saudi Aramco'yu geride bırakarak 2024 yılında 1 trilyon dolardan 2 trilyon dolara en hızlı çıkan şirket oldu.

Hisse senedi ayrıca o kadar iyi gidiyor ki, S&P 500'ü destekliyor ve diğer şirketlerin daha yüksek faiz oranlarının etkileriyle karşılaştıkları zorlukları maskeliyor.

Üretken yapay zeka alanında her zaman ortaya çıkan yeniliklerle birlikte, bu uygulamalar Nvidia donanımına dayanmaya devam ettiği sürece Nvidia'nın iyi performans gösterdiğini görmeye devam edebiliriz. Üçüncü taraf şirketlerin ürünlerini geliştirmek için bunları benimsemesi gibi yapay zeka için hala çok fazla potansiyel var.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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