Bir dönemin sonu geldi! Samsung, akıllı saatlerine olan desteğini sonlandırıyor

Samsung, Tizen işletim sistemine sahip akıllı saatlerine olan desteğini yavaş yavaş bırakıyordu. Şirketin aldığı yeni karara göre eski akıllı saatlere kademeli olarak sonlandırma planını yayınladı.

Samsung, akıllı saat piyasasının en büyük üreticilerinden ve akıllı saat sektörünün gelişmesine katkıda bulunan firmalardan bir tanesi. Samsung'un akıllı saat alanına girişi uzun zaman önce başladı ve Galaxy Watch serisi 2018'de orijinal Galaxy Watch ile başladı.

Birçok kişinin o dönemde Google'ın sahip olduğu Wear OS işletim sisteminden daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağladığını iddia ettiği Tizen işletim sistemini çalıştırıyordu.

Samsung, Galaxy Watch 4 ile Wear OS'e geçti (Google'ın giyilebilir işletim sistemini kurtarmaya yardımcı olmak için), ancak bu atlama Tizen'in sonunu getirdi. Samsung şimdi Tizen'i bitirme kararı aldı ve önümüzdeki aylarda işletim sistemini yavaş yavaş öldürecek ve kullanılmaz hale getirecek.

DESTEK YAVAŞ YAVAŞ KESİLECEK

AndroidAuthority'nin haberine göre, Samsung'un Tizen akıllı saatler için Galaxy Store erişimini sonlandırma programını gün ışığına çıktı. Galaxy Store Operasyon ekibinin bir üyesi tarafından gönderildiği iddia edilen bildirimin ekran görüntülerine göre, Tizen saatleri için çeşitli sonlandırma tarihlerine ilişkin zaman çizelgesi aşağıda yer alıyor.

30 Eylül 2024: Galaxy Store, uygulamalar, saat yüzleri ve daha fazlası dahil olmak üzere ücretli Tizen saat içeriği satışını durduracak.

31 Mayıs 2025: Galaxy Store, ücretsiz Tizen watch içeriğinin yeni indirilmesine izin vermeyi durduracak.

30 Eylül 2025: Galaxy Store'daki “Uygulamalarım” bölümü yeniden indirmelere izin vermeyi durduracak ve böylece ücretli veya ücretsiz Tizen içeriğine erişim olanağı sona erecek.

Samsung ayrıca Mayıs 2025'ten sonra “bu saatle ilgili temel hizmetlerin Galaxy Store hariç her yerde durdurulacağını” belirtiyor.

Duyuruda, bu fesih takviminin aşağıdaki akıllı saatler için geçerli olduğu belirtiliyor:

Tüm Samsung Gear akıllı saatler

Tizen işletim sistemiyle çalışan Samsung Galaxy markalı saatler, yani Galaxy Watch, Galaxy Watch 3, Galaxy Watch Active ve Galaxy Watch Active 2.

Tizen üzerinde çalışan eski bir Galaxy Watch kullanıyorsanız, yakında özelliklerinin kullanılmayacak hale geleceğini göreceksiniz. Temel hizmetler için hala bir yıl süreniz var ve Galaxy Store için bundan birkaç ay daha kullanılabilir olacak.

Desteğin kesilmesi herhangi bir Wear OS ile çalışan Samsung saatini etkilemeyecek. 2021'de piyasaya sürülen Galaxy Watch 4'ten günümüze kadar satışa sunulan saatler de bu listeye dahil değil.