Meta, Facebook'u kurtarmanın çözümünü buldu! Yapay zeka ve genç yetişkinler sorunu çözecek

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Facebook, günden güne kullanıcılarını kaybetmeye devam ediyor ve gençler ilk olarak Facebook'u tercih etmiyor.

Meta'nın Facebook Başkanı Tom Alison, popüler sosyal medya platformunun gelecek 20 yılda genç yetişkinlere odaklandığını ve yapay zeka yeteneklerini güçlendirdiğini açıklayan bir blog yazısı kaleme aldı. Herkes Facebook'u kullanabilirken, 20 yaşındaki Facebook ise platformunu 18 ila 29 yaş aralığındaki kullanıcılar için optimize etmeye çalışıyor.

Optimizasyon sürecinde, yeteneklerin geliştirilmesine ek olarak, videoların keşfedilmesi kolaylaştırılmakta ve platformdaki içerik oluşturucular için finansal fırsatları vurgulanmaktadır. Alison, platformdaki genç yetişkinlerin kullanıcı etkileşiminin, günlük aktif kullanıcılar arasında 40 milyondan fazla ABD'li/Kanadalı genç yetişkini içerdiğini ve bu rakamın son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti.

Meta, Facebook Reels'te içerik önerme yeteneğine sahip yeni bir yapay zeka modelini test ederken önemli ilerlemeler kaydetti. Son zamanlarda güncellenen video oynatıcısı, artan Reels formatına odaklanarak her uzunluktaki video için daha ilgili öneriler sunmak için tasarlandı. Alison'a göre, özel paylaşımlar yıllık bazda %80 oranında arttı.