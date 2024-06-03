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TikTok'tan açıklama geldi! ABD için özel bir algoritma geliştirilmiyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TikTok&#039;tan açıklama geldi! ABD için özel bir algoritma geliştirilmiyor

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TikTok'un ABD'de yasaklanmaması için özel bir algoritma geliştirdiği ve uygulamanın bir ikizi oluşturulacağı yönünde haberler gündeme gelmişti. Şirket yaptığı açıklamada böyle bir durumun olmadığını ve çıkan haberleri yanıltıcı olarak nitelendirdi.

Çinli sosyal medya platformu olan TikTok, ABD'deki kullanıcıları için özel bir algoritma geliştirdiği haberleri ortaya çıkmıştı. Sosyal medya platformu, ABD'deki kullanıcıları için ayrı bir öneri algoritması oluşturmanın mümkün olmadığını ve yeni yasanın verdiği 9 aylık zaman çizelgesi içinde kesinlikle mümkün olmadığını belirtti.

TikTok'tan açıklama geldi! ABD için özel bir algoritma geliştirilmiyor - 1. Resim

ÇÖZÜM YOLLARI ARANIYOR

ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz ay TikTok'u güvenlik gerekçesiyle ülkede yasaklayacak bir yasa tasarısını imzalamıştı. Şirketin ABD operasyonlarını yerli bir şirkete satmak isteyip istemediğine karar vermek için Ocak 2025'e kadar süresi var (TikTok'un yasaklanmamasının tek yolu). Ancak TikTok'un ana şirketi ByteDance, satış yapmayacağını belirterek ABD hükümetine dava açtı.

Reuters'ın haberine göre TikTok, ABD için algoritmasının bir versiyonunu oluşturmak için çalışıyordu. Ancak TikTok, X'teki bir gönderide bu raporun doğru olmadığını söyledi.

Görünüşe göre, TikTok'u ABD'de kullanılabilir tutmak için bir seçenek olmayacak. ByteDance'in ABD'de kalabilmesi için bir şeyler bulmaya çalışması için yasanın yürürlüğe girmesine 9 ay kadar bir süre var.

TikTok'tan açıklama geldi! ABD için özel bir algoritma geliştirilmiyor - 2. Resim

TikTok, X'te yaptığı açıklama şu şekilde:

"Bugün yayınlanan Reuters haberi yanıltıcı ve gerçeklere aykırıdır. Mahkeme başvurumuzda da belirttiğimiz gibi, TikTok'un Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet göstermeye devam etmesine izin vermek için Yasa tarafından talep edilen 'nitelikli elden çıkarma' mümkün değildir: ticari olarak değil, teknolojik olarak değil, yasal olarak değil. Ve kesinlikle Yasanın gerektirdiği 270 günlük zaman çizelgesinde değil." 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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