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Ferdi Tayfur’un mirasında kriz büyüyor! Mağazalarını tek tek kapatan Tuğçe Tayfur duruşma sonrası sessizliğini bozdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ferdi Tayfur’un mirasında kriz büyüyor! Mağazalarını tek tek kapatan Tuğçe Tayfur duruşma sonrası sessizliğini bozdu
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ferdi Tayfur’un vefatı sonrası hem miras davası hem de mağazasının kapanışıyla gündeme gelen Tuğçe Tayfur, duruşma sonrası yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak'ta hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur, babasının ölümünün ardından sessizliğini bozarak miras davası açmıştı.

Ferdi Tayfur’un mirasında kriz büyüyor! Mağazalarını tek tek kapatan Tuğçe Tayfur duruşma sonrası sessizliğini bozdu - 1. Resim

Aile arasında krize neden olan miras bir türlü paylaşılamıyor. Tuğçe Tayfur babasıyla soyadı krizi yaşamış ve Tarabya'daki giyim mağazasını kapatmıştı.

Ferdi Tayfur’un mirasında kriz büyüyor! Mağazalarını tek tek kapatan Tuğçe Tayfur duruşma sonrası sessizliğini bozdu - 2. Resim

MAĞAZALARINA TEK TEK KİLİT VURMUŞTU

Mağazalarına tek tek kilit vuran Tuğçe Tayfur, davasının ardından duruşmadan çıkar çıkmaz paylaşım yaptı. Tuğçe Tayfur, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Ferdi Tayfur’un mirasında kriz büyüyor! Mağazalarını tek tek kapatan Tuğçe Tayfur duruşma sonrası sessizliğini bozdu - 3. Resim

"Tuğçe Tayfur Store duruşması bugün görüldü. Davayı uzatmak için yine ellerinden geleni yaptılar. Benim adım, benim soyadım için ne uğraştınız be. Ben size ne dert olmuşum. Allah hepinize sorsun. Biz kalkarız ayağa elbet, Allah var gam yok. Yazıp yazıp siliyorum. Baba. Kalbimde hep açık bir yara var ve sen o yarayı kapatmadan gittin. Muhatap ettiğin insanların açgözlülüğüyle bıraktın beni. Kırgınım, çok kırgınım ama seni de çok özledim. Dualarımdasın hep çünkü sen benim babamsın. Keşke sen de o benim kızım diyebilseydin yanındakilere, keşke."

Ferdi Tayfur’un mirasında kriz büyüyor! Mağazalarını tek tek kapatan Tuğçe Tayfur duruşma sonrası sessizliğini bozdu - 4. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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