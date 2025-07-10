Adıyaman Belediye Meclisi üye dağılımı nasıl, çoğunluk hangi partide?

İstanbul merkezli 3 ayrı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevden uzaklaştırıldı. Başkan vekili seçiminde kritik rol oynayan Adıyaman Belediye Meclisi üye dağılımı nasıl, çoğunluklu parti merak ediliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alınmış ve "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

İçişleri Bakanlığı, Tutdere'nin geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Adıyaman Belediye Başkanlığı koltuğuna gelecek isim merak edilirken belediye meclisindeki dağılım ve çoğunlukta olan parti merak ediliyor.

ADIYAMAN BELEDİYE MECLİSİ ÜYE DAĞILIMI NASIL?

Adıyaman Belediye Meclisi üyelikleri için yapılan oyların sonuçlarına göre belediye meclisi üye dağılımı belli oldu. Buna göre, toplamda 29 üye bulunuyor. CHP meclis üyesi 18, AK Parti meclis üyesi 9 ve Yeniden Refah meclis üye sayısı 2'dir.

ADIYAMAN BELEDİYE MECLİSİ'NDE HANGİ PARTİ ÇOĞUNLUKTA?

Adıyaman Belediye Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi 18 üyeyle çoğunlukta bulunuyor. AK Parti'nin 9 ve Yeniden Refah Partisi'nin 2 üyesi bulunuyor.

BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ NASOL SEÇİLİR?

Belediye Başkan Vekili belediye meclis üyeleri arasından gizli oy ile seçilir. İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır.