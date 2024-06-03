Instagram, YouTube'a özeniyor! Sosyal medya platformuna, geçilemeyen reklamlar geliyor

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Instagram geçtiğimiz günlerde test kullanıcılarının kullanabildiği yeni bir reklam yöntemini platformuna getirdi.

Instagram, tıpkı YouTube'un sahip olduğu reklam stratejisine benzer bir özelliği platformuna getiriyor. Hikaye izlerken ya da bir gönderiye bakarken karşınıza artık 3-5 saniye süren atlanamayan reklamlar gelecek.

Facebook ve Instagram'ın sahibi olan Meta, gelir kaynağını şu anda reklamlar üzerinden gerçekleştirme ve yeni özellikler denemekten çekinmiyorlar. Kişilere özel çıkan reklamlar şu anda Meta'nın ana gelir kaynağı. Ancak son zamanlarda, daha katı gizlilik kuralları ve TikTok'un yükselişi gibi bazı zorluklarla karşı karşıya. Bu nedenle, daha fazla para kazanmak için uygulama içi satın alımlar, abonelikler ve şimdi de bu atlanamayan Reklam Araları gibi farklı şeyler deniyor.

YENİ ÖZELLİK DAHA FARKLI

Instagram'da gezinirken artık reklam görmeye fazlasıyla alıştık ve artık bu reklamlar gözümüze oldukça normal görünüyor. Şu anda karşımıza çıkan reklamlar "yumuşak reklam" olarak adlandırılıyor ve Meta'ya bu reklamlar yüzünden şikayetler oldukça az durumda. Ancak yeni gelecek olan reklam özelliği alışılmışın dışında olacak.

Instagram'da arkadaşlarınızın veya ailenizin paylaştıklarına bakarken birden bire hiçbir şey yapamayan kullanıcılar sosyal medyada büyük tepkiler verdiler. AndroidAuthority'nin haberine göre, reklamlardan hoşlanmayan kullanıcılar için yumuşak reklamlar rahatsızlık vermiyordu fakat ekran karşısında 3-5 saniye bekleten ve hiçbir harekete izin vermeyen reklamlar kullanıcıların tepki vermesine yol açtı.

REKLAM ARALARI NEDİR?

Şu anda yavaş yavaş kullanıcıların kullanımına sunulan yeni özellik, insanları hayal kırıklığına uğratıyor. 3-5 saniye boyunca hiçbir hareket yapmasına izin vermeyen yeni reklam araları özelliği kullanıcıların alışkanlıklarını ciddi derecede rahatsız etmekte.

YouTube, atlanamayan reklam özelliği kullanıma sunulduktan sonra ciddi bir kullanıcı kaybına uğramış ve tepkilerle karşı karşıya kalmıştı. Şu anda YouTube, reklam engelleyici kullanan kullanıcıların video izlemesine izin vermiyor ve bir şekilde bu yöntemi atlayan kullanıcıların ise video kalitesini düşürüyor.

Instagram'da çıkan reklam araları, platformu kullanan kullanıcılar için sosyal medya detoksu yapmaya itiyor ve aslında reklamlar sosyal medya platformundan kullanıcıları soğutarak iyilik yapıyor. Instagram'dan şu anda herhangi bir açıklama gelmedi fakat kullanıcı sayılarında düşüş yaşanması halinde yeni özelliğin platformdan kaldırılıp kaldırılmayacağı merak konusu.