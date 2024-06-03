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YouTube Music'in internet sitesi yenileniyor! Android ve iOS uygulamalarında olan özellik web'e de geliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
YouTube Music&#039;in internet sitesi yenileniyor! Android ve iOS uygulamalarında olan özellik web&#039;e de geliyor

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

YouTube Music web sitesi artık Android ve iOS uygulamalarında olduğu gibi son çalınan şarkıyı hatırlayarak kullanıcıların hızlı bir şekilde dinlemeye devam etmelerini sağlayacak güncellemeyi web sitesine ekledi.

Önceden, music.youtube.com web sitesini kapatmak mini oynatıcıyı kaldırıyor ve en son dinlediğiniz şarkıyı sıfırlayarak sıfırdan başlamanızı gerektiriyordu.

Artık YouTube Music'in web platformu son şarkınızı hatırlayacak ve yerleştirilmiş oynatıcıyı aktif tutarak hemen oynatmaya başlamanıza izin veriyor olacak. Bu gelişme aynı zamanda hem albümler hem de çalma listeleri için Up Next müzik kuyruğunuzun tamamını koruyor.

YouTube Music'in internet sitesi yenileniyor! Android ve iOS uygulamalarında olan özellik web'e de geliyor - 1. Resim

PODCAST'LERDE SORUN VAR

Yeni özellik podcast'lerde maalesef düzgün çalışmıyor. Bölümler hatırlanıyor, ancak kullanıcılar kaldıkları yerden devam ettirmek yerine en başa geri getiriliyor. Bu durum şarkılar için mantıklı olsa da podcast'ler için geçerli değil ve muhtemelen gelecekte gelecek bir güncelleme ile düzeltilmesi bekleniyor.

YOUTUBE'DA ARTIK OYUN OYNANABİLİYOR

Birkaç gün önce YouTube, yeni oyun özelliği Playables'ı ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya'da daha fazla kullanıcıya sundu. Bu ücretsiz oyunlar Android, iOS ve masaüstündeki YouTube uygulamasında doğrudan oynanabiliyor.

Oynanabilir içerikleri YouTube uygulamasında bulmak çok kolay. Ana Sayfa akışında veya Podcast'ler merkezinin altındaki Keşfet gezinme çekmecesinde bir atlıkarınca olarak görünürler.

Aksiyon, spor, bulmaca, arcade, RPG, masa oyunları ve trivia dahil olmak üzere çeşitli türlerde 75'in üzerinde oyun bulunuyor. Bazı popüler oyunlar “Angry Birds Showdown”, “Words of Wonders”, “Cut The Rope”, “Tomb of the Mask” ve “Trivia Crack”.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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