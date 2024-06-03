iPhone 16 Pro daha tanıtılmadan rekor kırabilir!

Apple'ın en yeni telefonlarından bir tanesi olacak olan iPhone 16 Pro, şu an satışta olan iPhone 15 Pro'nun sahip olduğu ekrandan daha ince bir kenarlı ekrana sahip olması bekleniyor.

MacRumors'un haberine göre, Apple'ın satışa sunacağı yeni iPhone modelleri çok fazla değişikliğe maruz kalmayacak. Yeni tanıtılacak olan iPhone 16 modelleri sadece boyut olarak artacak. iPhone 16 Pro'nun 6,3 inç (6,1'den daha büyük) olacağı söylenirken, iPhone 16 Pro Max'in 6,9 inç (6,7'den daha büyük) olması ve Apple'ın şimdiye kadarki en büyük iPhone'u olması bekleniyor.

Apple, sadece ekran boyutunu büyütmekle kalmayıp daha sürükleyici hale getirmek için yalnızca daha büyük fiziksel boyutlara güvenmiyor. Bu yılki Pro modelleri, Samsung Galaxy S24'tekiler de dahil olmak üzere herhangi bir akıllı telefonda şimdiye kadar görülen en ince çerçevelere sahip olması bekleniyor.

Bunu başarmak için Apple'ın, ekran altında bulunan devrenin daha kompakt ve verimli bir şekilde düzenlenmesine olanak tanıyarak daha da ince çerçeveler elde edilmesini sağlayan Border Reduction Structure (BRS) teknolojisini kullanacağı söyleniyor.

iPHONE İÇİN EN BÜYÜK YENİLİK

Geçen yıl Apple, iPhone 15 Pro modellerinde düşük enjeksiyonlu basınçlı üst kalıplama veya LIPO kullanarak ekran kenar boyutunu 1,5 milimetreye (iPhone 14 modellerindeki yaklaşık 2,2 milimetreye kıyasla) düşürdü. Bunun yanı sıra Apple, 2020'de iPhone 12 modellerinin piyasaya sürülmesinden bu yana iPhone ekran boyutlarında önemli bir değişiklik yapmadı. 2024 iPhone 16 serisindeki Pro modelleriyle işler daha da büyüyecek gibi görünüyor.