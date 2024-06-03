Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > iPhone 16 Pro daha tanıtılmadan rekor kırabilir!

iPhone 16 Pro daha tanıtılmadan rekor kırabilir!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
iPhone 16 Pro daha tanıtılmadan rekor kırabilir!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple'ın en yeni telefonlarından bir tanesi olacak olan iPhone 16 Pro, şu an satışta olan iPhone 15 Pro'nun sahip olduğu ekrandan daha ince bir kenarlı ekrana sahip olması bekleniyor.

MacRumors'un haberine göre, Apple'ın satışa sunacağı yeni iPhone modelleri çok fazla değişikliğe maruz kalmayacak. Yeni tanıtılacak olan iPhone 16 modelleri sadece boyut olarak artacak. iPhone 16 Pro'nun 6,3 inç (6,1'den daha büyük) olacağı söylenirken, iPhone 16 Pro Max'in 6,9 inç (6,7'den daha büyük) olması ve Apple'ın şimdiye kadarki en büyük iPhone'u olması bekleniyor.

iPhone 16 Pro daha tanıtılmadan rekor kırabilir! - 1. Resim

Apple, sadece ekran boyutunu büyütmekle kalmayıp daha sürükleyici hale getirmek için yalnızca daha büyük fiziksel boyutlara güvenmiyor. Bu yılki Pro modelleri, Samsung Galaxy S24'tekiler de dahil olmak üzere herhangi bir akıllı telefonda şimdiye kadar görülen en ince çerçevelere sahip olması bekleniyor.

Bunu başarmak için Apple'ın, ekran altında bulunan devrenin daha kompakt ve verimli bir şekilde düzenlenmesine olanak tanıyarak daha da ince çerçeveler elde edilmesini sağlayan Border Reduction Structure (BRS) teknolojisini kullanacağı söyleniyor. 

iPHONE İÇİN EN BÜYÜK YENİLİK

Geçen yıl Apple, iPhone 15 Pro modellerinde düşük enjeksiyonlu basınçlı üst kalıplama veya LIPO kullanarak ekran kenar boyutunu 1,5 milimetreye (iPhone 14 modellerindeki yaklaşık 2,2 milimetreye kıyasla) düşürdü. Bunun yanı sıra Apple, 2020'de iPhone 12 modellerinin piyasaya sürülmesinden bu yana iPhone ekran boyutlarında önemli bir değişiklik yapmadı. 2024 iPhone 16 serisindeki Pro modelleriyle işler daha da büyüyecek gibi görünüyor. 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Borsada "Mourinho" etkisi! Fenerbahçe hisseleri tavan yaptı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Oyunculuğun kalbi İstanbul'da atıyor! Huawei Game Salon - Cloud Collaboration etkinliği gerçekleştirildi - TeknolojiOyunculuğun kalbi İstanbul'da atıyor! Huawei Game Salon - Cloud Collaboration etkinliği gerçekleştirildiInstagram, YouTube'a özeniyor! Sosyal medya platformuna, geçilemeyen reklamlar geliyor - TeknolojiKullanıcılar Instagram'a tepkili!Rockstar Games'in sahibi, Take-Two Interactive Private Division'u gözden çıkardı! - TeknolojiRockstar Games'in sahibinden beklenmedik hamle!TikTok'tan açıklama geldi! ABD için özel bir algoritma geliştirilmiyor - TeknolojiÖzel bir algoritma mümkün değil!Bilgisayar sahiplerinin, hangi Windows'u tercih ettiği belli oldu! En popüler Windows hangisi? - TeknolojiEn popüler Windows belli oldu!Meta, Facebook'u kurtarmanın çözümünü buldu! Yapay zeka ve genç yetişkinler sorunu çözecek - TeknolojiMark Zuckerberg, Facebook'u kurtarmanın yolunu buldu!
Sonraki Haber Yükleniyor...