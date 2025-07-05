Mourinho gözünü Avrupa'nın devine dikti! 3 yıldızı birden istiyor

Yeni sezon transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, gözünü Paris Saint-Germain'in 3 yıldızına çevirdi. Sarı lacivertliler, bu isimleri kadrosuna katmak için girişimlere başladı, teklifler yapıldı. İşte detaylar...

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de hareketlilik sürüyor. Jhon Duran ile transfer ateşini yakan sarı lacivertliler, yıldız isimlerle kadrosunu süslemenin peşinde. Bu kapsamda yönetim, Fransa'nın başkenti Paris'e gözünü dikti.

Sabah'ın haberine göre; sarı lacivertli takım, Paris Saint-Germain'de teknik direktör Luis Enrique'nin gelecek sezon kadroda düşünmediği 3 yıldız oyuncu için girişimlerine hız verdi.

SKRINIAR'A 6 MİLYON EURO MAAŞ

Stoper hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık oynayan Milan Skriniar'la görüşmelerini ilerletti. Slovak savunmacı için PSG ile 10 milyon euro bonservis üzerinden anlaşma sağlandı ve oyuncuya yıllık 6 milyon eurodan fazla ücret ödenmeyeceği öğrenildi. Skriniar'dan cevap bekleniyor.

SAĞ BEKTE MUKIELE İHTİMALİ

Sağ bek transferinde ise gözler Nordi Mukiele'ye çevrilmiş durumda. PSG, 27 yaşındaki Fransız oyuncuyu yeni sezon planlamasında düşünmezken, bonservis beklentisini 10 milyon euro olarak belirledi.

Mukiele'nin Türkiye'ye sıcak baktığı belirtilirken, Fenerbahçe bu bedeli aşağı çekmek için pazarlıklarını sürdürüyor.

ASENSIO'NUN AKLI PREMİER LİG'DE

Orta saha için en flaş isim ise Marco Asensio. 29 yaşındaki yıldız oyuncuya Fenerbahçe 10 milyon euroluk teklif yaptı. Ancak Asensio'nun Premier Lig ve La Liga'dan aldığı teklifler, karar sürecini uzatıyor.

Sarı lacivertliler, İspanyol futbolcunun tercihini İstanbul'dan yana kullanmasını bekliyor.