Fenerbahçe'ye Kyle Walker şoku! Yeni takımı belli oldu

Bir süredir adı Fenerbahçe dahil birçok Avrupa kulübüyle anılan Kyle Walker, kararını verdi. Deneyimli sağ bekin transferinde son aşamaya gelindi. İşte detaylar...

Manchester City'nin yeni sezonda kadroda düşünmediği Kyle Walker için Fenerbahçe devreye girdi. Deneyimli sağ bek için sarı lacivertliler bastırırken, sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan yıldız kararını verdi.

FENERBAHÇE'Yİ REDDETTİ

Yağız Sabuncuoğlu, Kyle Walker'ın Fenerbahçe'nin teklifini reddettiğini açıkladı. Öte yandan Walker'ın yeni takımına karar verdiği iddia edildi.

Sky Sports'ta yer alan habere göre; İngiltere Premier Lig'e geçtiğimiz sezon geri dönen Burnley, Walker'ı kadrosuna katmak için anlaşma sağladı. Transferin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.

2 YILLIK SÖZLEŞME YOLDA

Walker'ın sağlık kontrollerinden geçeceği ve sorun çıkmaması halinde 2 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtildi. Burnley'nin bu transfer için ödeyeceği bonservis bedelinin ise bonuslarla birlikte 5 milyon sterline kadar çıkabileceği kaydedildi.