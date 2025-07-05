Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe'ye Kyle Walker şoku! Yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'ye Kyle Walker şoku! Yeni takımı belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;ye Kyle Walker şoku! Yeni takımı belli oldu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bir süredir adı Fenerbahçe dahil birçok Avrupa kulübüyle anılan Kyle Walker, kararını verdi. Deneyimli sağ bekin transferinde son aşamaya gelindi. İşte detaylar...

Manchester City'nin yeni sezonda kadroda düşünmediği Kyle Walker için Fenerbahçe devreye girdi. Deneyimli sağ bek için sarı lacivertliler bastırırken, sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan yıldız kararını verdi.

Fenerbahçe'ye Kyle Walker şoku! Yeni takımı belli oldu - 1. Resim

FENERBAHÇE'Yİ REDDETTİ

Yağız Sabuncuoğlu, Kyle Walker'ın Fenerbahçe'nin teklifini reddettiğini açıkladı. Öte yandan Walker'ın yeni takımına karar verdiği iddia edildi.

Sky Sports'ta yer alan habere göre; İngiltere Premier Lig'e geçtiğimiz sezon geri dönen Burnley, Walker'ı kadrosuna katmak için anlaşma sağladı. Transferin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.

2 YILLIK SÖZLEŞME YOLDA

Walker'ın sağlık kontrollerinden geçeceği ve sorun çıkmaması halinde 2 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtildi. Burnley'nin bu transfer için ödeyeceği bonservis bedelinin ise bonuslarla birlikte 5 milyon sterline kadar çıkabileceği kaydedildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Flaş karar resmen açıklandı! Bekarlardan ek vergi alınacakHafta sonu turuncu alarm! Meteoroloji 2 kenti işaret etti, İstanbul için gün verildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kartal’a yeni kara boğa! 9 numara artık onun: "Bu formayla çok goller atacağım" - SporKartal’a yeni kara boğa!Galatasaray'da avro krizi! Yunus Akgün ‘tamam’ diyor, menajeri dövizle ödeme istiyor - SporNeden imza atmadığı ortaya çıktıFenerbahçe’de yaşanan imza tartışmalarını uzmana sorduk: Kanun esastır - SporAli Koç muhalifleri şimdi ne yapacak?Fluminense yarı finalde! Brezilya fırtınası Al Hilal'i devirdi - SporFluminense yarı finalde!"Bana doping yapmaya kalkıştılar" Saint-Maximin'den Fenerbahçe ile ilgili ortalığı karıştıracak iddia - Spor"Bana doping yapmaya kalkıştılar"Fenerbahçe'de kritik günün tarihi belli oldu! - SporFenerbahçe'de kritik günün tarihi belli oldu!
Sonraki Haber Yükleniyor...