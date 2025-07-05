Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Mehmet'in polislik hayali yarım kaldı! 'Risksiz' denilen ameliyattan çıkamadı

Mehmet'in polislik hayali yarım kaldı! 'Risksiz' denilen ameliyattan çıkamadı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mehmet&#039;in polislik hayali yarım kaldı! &#039;Risksiz&#039; denilen ameliyattan çıkamadı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ayağındaki hafif aksama için özel bir hastanede ameliyata giren 19 yaşındaki Mehmet Özdemir, operasyonun ardından hayatını kaybetti. Ailesi, ameliyat sırasında yapılan hatalar nedeniyle oğullarını kaybettiklerini iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Polislik sınavına hazırlanan 19 yaşındaki Mehmet Özdemir, sol ayağındaki hafif aksama nedeniyle Gaziantep'te özel bir hastaneye başvurdu. 'Risksiz' denilerek ameliyata alınan Özdemir, operasyon sonrası uyanmadı.

Özdemir'in basit bir ameliyat sonrası hayatını kaybetmesi, ailesinde ve kamuoyunda büyük üzüntüye neden oldu. Sabah'ın haberine göre; gencin ailesi, ameliyat sırasında yapılan hatalar nedeniyle oğullarını kaybettiklerini iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Mehmet'in polislik hayali yarım kaldı! 'Risksiz' denilen ameliyattan çıkamadı - 1. Resim

"OĞLUMUN HAYALİNİ VE HAYATINI ÇALDILAR"

Oğlunun yıllardır polis olma hayali kurduğunu söyleyen baba Vakıf Özdemir, "Ayağındaki kas yapışıklığı için doktora başvurduk. Ortopedi doktoru, basit bir ameliyatla düzeltilebileceğini söyledi. Ancak ameliyat sırasında atar ve toplardamarlar kesilmiş, kalp damar cerrahı çağrılıp müdahale edilmemiş. Oğlum yoğun bakıma alınmadı. Serviste tutuldu ve uyanamadı" dedi.

Anne Gülay Güvenir ise, doktorun ameliyat öncesinde "Hiçbir risk yok" şeklinde güvence verdiğini belirterek, "Çocuğum sadece sınav için ayağını düzeltmek istiyordu. Oğlumun hayalini ve hayatını çaldılar" diye konuştu. Mehmet Özdemir, memleketi Kilis'in Polateli ilçesine bağlı Polatbey Köyü'nde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Hastane ve sorumlu hekimlerden ise henüz resmi bir açıklama gelmedi. Aile, hukuki süreci kararlılıkla sürdüreceklerini bildirdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bir ilçenin geçim kaynağı! Kadınlar binbir zorlukla üretiyor, kazanlar kaynıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hafta sonu turuncu alarm! Meteoroloji 2 kenti işaret etti, İstanbul için gün verildi - Gündemİstanbul için tarih verildi! Sakın dışarı çıkmayınKrizin temelinde ‘koridor’ mu var? Erdoğan'ın Rusya-Azerbaycan gerilimi için devreye girmesi gündemde - GündemErdoğan çözüm için devreye mi girecek?NATO'da devir teslim! "Türk askeri daima hazır" - GündemNATO'da devir teslim! "Türk askeri daima hazır"Hatay'da alevler gökyüzünü aydınlattı! Orman kahramanı yarasına aldırış etmedi: "Hastaneye gitmem, bir şeyim yok" - GündemHatay'da alevler metrelerce yükseğe ulaştı!Orman yangınına sebep olana af yok! Bakan Yerlikaya duyurdu: 44 kişi gözaltında 10'u tutuklandı - GündemYerlikaya: "12 ilde 44 gözaltı, 10'u tutuklama'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'dan yurda döndü - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'dan yurda döndü
Sonraki Haber Yükleniyor...