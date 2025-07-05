Mehmet'in polislik hayali yarım kaldı! 'Risksiz' denilen ameliyattan çıkamadı

Ayağındaki hafif aksama için özel bir hastanede ameliyata giren 19 yaşındaki Mehmet Özdemir, operasyonun ardından hayatını kaybetti. Ailesi, ameliyat sırasında yapılan hatalar nedeniyle oğullarını kaybettiklerini iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Polislik sınavına hazırlanan 19 yaşındaki Mehmet Özdemir, sol ayağındaki hafif aksama nedeniyle Gaziantep'te özel bir hastaneye başvurdu. 'Risksiz' denilerek ameliyata alınan Özdemir, operasyon sonrası uyanmadı.

Özdemir'in basit bir ameliyat sonrası hayatını kaybetmesi, ailesinde ve kamuoyunda büyük üzüntüye neden oldu. Sabah'ın haberine göre; gencin ailesi, ameliyat sırasında yapılan hatalar nedeniyle oğullarını kaybettiklerini iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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"OĞLUMUN HAYALİNİ VE HAYATINI ÇALDILAR"

Oğlunun yıllardır polis olma hayali kurduğunu söyleyen baba Vakıf Özdemir, "Ayağındaki kas yapışıklığı için doktora başvurduk. Ortopedi doktoru, basit bir ameliyatla düzeltilebileceğini söyledi. Ancak ameliyat sırasında atar ve toplardamarlar kesilmiş, kalp damar cerrahı çağrılıp müdahale edilmemiş. Oğlum yoğun bakıma alınmadı. Serviste tutuldu ve uyanamadı" dedi.

Anne Gülay Güvenir ise, doktorun ameliyat öncesinde "Hiçbir risk yok" şeklinde güvence verdiğini belirterek, "Çocuğum sadece sınav için ayağını düzeltmek istiyordu. Oğlumun hayalini ve hayatını çaldılar" diye konuştu. Mehmet Özdemir, memleketi Kilis'in Polateli ilçesine bağlı Polatbey Köyü'nde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Hastane ve sorumlu hekimlerden ise henüz resmi bir açıklama gelmedi. Aile, hukuki süreci kararlılıkla sürdüreceklerini bildirdi.