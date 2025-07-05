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Bir ilçenin geçim kaynağı! Kadınlar binbir zorlukla üretiyor, kazanlar kaynıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bir ilçenin geçim kaynağı! Kadınlar binbir zorlukla üretiyor, kazanlar kaynıyor
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kadınlar kazanların başına geçiyor, zorlu pestil mesaisi başlıyor. İlçenin önemli geçim kaynaklarından olan dut, her yıl tonlarca üretilip satılıyor. Kadınların zorlu pestil yapımı ise imece usulü ile eğlenceli hale geliyor.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yaşayan kadınlar zorlu mesaide. Dutun önemli geçim kaynağı olduğu ilçedeki kadınlar, zorlu pestil ve pekmez yapımını imece usulü gerçekleştiriyor.

Kemaliye’nin hemen hemen her yerinde yetişen dut, kimi zaman geçim kaynağı, kimi zaman kışlık ev ihtiyacı oluyor. Dut, yörede en çok pekmez ve pestil yapımında kullanılıyor. Bunun yanı sıra güneşte kurutulan dut, kış aylarının vazgeçilmez çerezi de oluyor.

BÜTÜN İŞLER KADINLARA KALIYOR

Kemaliye’de aileler bir araya gelerek zamanı geldiğinde pekmez ve pestil yapıyorlar. Kolektif bir çalışma sonucu elde edilen ürün ya satılıyor ya da evde kışlık ihtiyaç olarak kullanılıyor.

Pestil ve pekmez yapımı zamanı geldiğinde imece usulü yapılan çalışmalar, zahmetli işi eğlenceli hale dönüştürüyor. İlçenin Apçağa köyünde pestil yapımı için bir araya gelen kadınlara erkekler ise dut silkelemek için yardım ediyorlar. Dutların silkelenmesinin ardından bütün işler neredeyse kadınlara kalıyor.

Bir ilçenin geçim kaynağı! Kadınlar binbir zorlukla üretiyor, kazanlar kaynıyor - 1. Resim

"ATADAN TORUNA DEVAM EDEN GELENEKSEL YÖNTEM"

Köyde kurdukları kazanlarda pekmez kaynatan kadınlardan Hatice Çalışkan, "Önce dut ağacının altına serilen filelerin üstüne düşen dutları ayıkladıktan sonra kazanlarda kaynatıyoruz. Pestilin üretimi oldukça zahmetli. Kaynatılmış dut suyunun içine kenarda soğuttuğumuz şireye biraz un, nişasta katılıyor. Kazanda kaynatıyoruz. Sonra bu karışım bezlerin üzerine dökülüp güneş önünde bekletiliyor. Daha sonra bezlerden çekiliyor. Tamamen organik yapılıyor. Yüzyıllardır atadan toruna devam eden geleneksel yöntemle yapımımız sürmektedir" dedi.

İlçe ekonomisinin en önemli gelir kaynaklarından biri olan dut pestili ve pekmezinin bu yıl yüz güldürdüğünü anlatan Hatice Çalışkan, Kemaliye’de yılda tonlarca pestil üretiminin gerçekleştirildiğini söyledi.

Bir ilçenin geçim kaynağı! Kadınlar binbir zorlukla üretiyor, kazanlar kaynıyor - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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