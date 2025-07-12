Okulları rekabet ve kaos bekliyor! LGS ters köşe yaptı, tam puan alanlar bile riskte...

LGS tarihinde şampiyon rekoru: 500 tam puan alan öğrenci sayısı 719 oldu. Tam puan alanlar bile istediği liseye yerleşemeyebilir. Eğitim uzmanı Ünsal, “Tepedeki okullarda rekabet ve kaosun egemen olacağı bir tercih süreci bizi bekliyor” dedi.

MAHMUT ÖZAY - Millî Eğitim Bakanlığı, 15 Haziran’da yapılan ve merakla beklenen 2025 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar birçok sürprizi de beraberinde getirdi. 2018’de ilk defa uygulanan LGS’de bu sene şampiyon rekoru kırıldı. Resmî verilere göre, bu yıl sınava katılan 963 bin 142 adaydan, tam puan alarak birinci olan öğrenci sayısı 719 oldu. Bu sayı, 992 bin 906 adayın katıldığı 2024’teki LGS’de birinci olan 352 kişiye göre neredeyse iki kat bir artış anlamına geliyor. 719 öğrencinin 500 tam puan alması, “sınavın” zor olmadığını ortaya koyuyor. Bu arada LGS amaç açısından bir başarı veya düzey belirleme sınavı değil, puanlı liselere öğrenci seçme amaçlı sıralama sınavı. Sınavın zor ya da kolay olmasından ziyade tercihlerin sıralaması daha önemli. Bu kadar şampiyonun çıkması ayrıca tam puan alan öğrencilerin bile istediği liseye yerleşebilmesini riskli hâle getiriyor.

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“AMİYANE TABİRLE PİS YANILDIK”

Eğitim uzmanı Salim Ünsal “Bu, LGS tarihinin hiç de beklemediğimiz rekoru. Görüşüne başvurduğumuz öğrenci ve öğretmenlerin ilk değerlendirmesi ile bir bahar havası yaşayacağımızı düşünmüştük ama sonuçlar durumun öyle olmadığını net gösterdi. Amiyane tabirle pis yanıldık. Tepedeki okullarda rekabet ve kaosun egemen olacağı bir tercih süreci bizi bekliyor. Hayırlısı olsun” dedi. LGS’de tercih süreci, 14-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak, yerleştirme sonuçları ise 4 Ağustos’ta açıklanacak. Yerleştirmeler de merkezî ve yerel olmak üzere iki ana yöntemle yapılacak.

YERLEŞTİRME KRİTERLERİ

Merkezî yerleştirme; merkezî sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek. Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak. Sınavla öğrenci alan okullarda merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla “Okul Başarı Puanı (OBP)” üstünlüğüne; sırasıyla 8, 7 ve 6’ncı sınıflardaki “Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP)” üstünlüğüne, 8’inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.