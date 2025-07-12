Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Türk Telekom’dan KKTC’ye 100 milyon dolarlık yatırım! 150 bin hanede fiber çağı başlıyor

Türk Telekom’dan KKTC’ye 100 milyon dolarlık yatırım! 150 bin hanede fiber çağı başlıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türk Telekom’dan KKTC’ye 100 milyon dolarlık yatırım! 150 bin hanede fiber çağı başlıyor
KKTC, Türkiye, İnternet, Dijital Dönüşüm, Yatırım, Telekom, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

KKTC ile Türkiye arasında imzalanan protokolle, adanın dijital altyapısı Türk Telekom tarafından yenileniyor. 100 milyon dolarlık yatırımla 150 bin haneye yüksek hızlı fiber internet ulaştırılacak. Proje, KKTC’nin dijital bağımsızlığına stratejik katkı sunacak.

KAAN ZENGİNLİ LEFKOŞA -Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), dijital altyapısını güçlendirme yolunda tarihî bir adım attı. Türkiye ile KKTC arasında imzalanan protokol kapsamında, ülkenin fiber optik altyapısının modernize edilmesi ve fiber hizmetlerin hane ile işletmelere ulaştırılması görevini Türk Telekom üstlenecek. Proje, yalnızca bir teknolojik dönüşüm değil; aynı zamanda KKTC’nin dijital bağımsızlığına yönelik stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor. 

150 BİN HANEYE FİBER HIZ

İmza töreninde konuşan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, Türkiye’de olduğu gibi KKTC’de de dijital dönüşümün temellerini atmaktan gurur duyduklarını söyledi. “Türkiye’de 617 bin kilometreyi aşan fiber altyapımızla dijitalleşmenin temelini nasıl güçlendirdiysek, şimdi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dijital omurgasını kurmaya hazırız” diyen Önal, proje kapsamında 100 milyon dolarlık yatırım yapılacağını ve 150 bin haneye Avrupa standartlarında yüksek hızlı fiber internetin ulaştırılacağını kaydetti.

DİJİTAL BAĞIMSIZLIĞIN SEMBOLÜ 

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da projenin yalnızca bir teknoloji yatırımı değil, aynı zamanda KKTC’nin egemenliğini pekiştiren bir adım olduğuna dikkat çekerek “Bugün atılan bu imza, iki devletin dijital çağda geleceği birlikte inşa etme iradesinin açık bir göstergesidir. Dijital altyapı, veri güvenliği ve teknolojik yetkinlik artık egemenliğin ayrılmaz parçasıdır” ifadelerini kullandı. Yılmaz, Türkiye’nin fiber internet konusunda edindiği tecrübeleri KKTC ile paylaştığını belirterek, 2014’te 1,5 milyon olan Türkiye’deki fiber abone sayısının bugün 8,3 milyona ulaştığını, kablo uzunluğunun ise 1 milyon kilometre hedefiyle hızla arttığını söyledi.

İZOLASYONA DİJİTAL CEVAP 

Projenin uluslararası alanda KKTC’ye yönelik uygulanan ambargo ve izolasyonlara verilen anlamlı bir cevap olduğunu dile getiren Yılmaz, “Hangi kapıyı kapatırlarsa kapatsınlar, biz her zaman yeni kapılar açmayı başardık” diye konuştu. Yılmaz, projenin bir yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiğini ve gelecek yıl 20 Temmuz’da KKTC’nin yeni dijital altyapısıyla bayram havasında kutlamalara ev sahipliği yapacağını da vurguladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise konuşmasında, bu projeyle Kıbrıs Türkü’nün dijital alanda da varlığını tüm dünyaya ispatladığını belirterek, “Doğu Akdeniz’in merkezinde, bağımsız bir Türk devleti olarak dijital altyapısını güçlendiren KKTC, geleceğini öz güvenle inşa etmektedir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Özel okullarda yeni dönem! Bu şarta uymayan kurumlara yaptırım geliyor15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz mi? 15 Temmuz Salı İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşımanın ücret durumu araştırılıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kredi kartı ve ihtiyaç kredilerinde yeni dönem! Borcu olanlara son 3 ay fırsatı - EkonomiKredi kartı ve ihtiyaç kredilerinde yeni dönem!Rus petrolüne yüzde 500 vergi tehdidi! Trump'ın yaptırım spekülasyonu fiyatları yükseltti - EkonomiRus petrolüne yüzde 500 vergi tehdidi!İşçi maaşlarına yüzde 25 zam müjdesi! 8 bin lira artarak en düşük 40 bin TL olacak - Ekonomiİşçi maaşlarına yüzde 25 zam müjdesi!Türkiye'nin sanayi devrimi! 39 adımda ekonomi yeniden şekilleniyor - EkonomiTürkiye'nin sanayi devrimi!Gram altın rekor tazeledi, dolar 40 TL’yi aştı! Piyasalarda haftanın kazandıranları belli oldu - EkonomiPiyasalarda haftanın kazandıranları belli olduÜretici kahrolmuştu, mahsulleri yangınlarda küle döndü! Yetkililer harekete geçti, o ürünlerin hepsi satın alındı - EkonomiÜretici kahrolmuştu, sevindirici haber geldi!
Sonraki Haber Yükleniyor...