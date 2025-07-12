Türk Telekom’dan KKTC’ye 100 milyon dolarlık yatırım! 150 bin hanede fiber çağı başlıyor

KKTC ile Türkiye arasında imzalanan protokolle, adanın dijital altyapısı Türk Telekom tarafından yenileniyor. 100 milyon dolarlık yatırımla 150 bin haneye yüksek hızlı fiber internet ulaştırılacak. Proje, KKTC’nin dijital bağımsızlığına stratejik katkı sunacak.

KAAN ZENGİNLİ LEFKOŞA -Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), dijital altyapısını güçlendirme yolunda tarihî bir adım attı. Türkiye ile KKTC arasında imzalanan protokol kapsamında, ülkenin fiber optik altyapısının modernize edilmesi ve fiber hizmetlerin hane ile işletmelere ulaştırılması görevini Türk Telekom üstlenecek. Proje, yalnızca bir teknolojik dönüşüm değil; aynı zamanda KKTC’nin dijital bağımsızlığına yönelik stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor.

150 BİN HANEYE FİBER HIZ

İmza töreninde konuşan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, Türkiye’de olduğu gibi KKTC’de de dijital dönüşümün temellerini atmaktan gurur duyduklarını söyledi. “Türkiye’de 617 bin kilometreyi aşan fiber altyapımızla dijitalleşmenin temelini nasıl güçlendirdiysek, şimdi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dijital omurgasını kurmaya hazırız” diyen Önal, proje kapsamında 100 milyon dolarlık yatırım yapılacağını ve 150 bin haneye Avrupa standartlarında yüksek hızlı fiber internetin ulaştırılacağını kaydetti.

DİJİTAL BAĞIMSIZLIĞIN SEMBOLÜ

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da projenin yalnızca bir teknoloji yatırımı değil, aynı zamanda KKTC’nin egemenliğini pekiştiren bir adım olduğuna dikkat çekerek “Bugün atılan bu imza, iki devletin dijital çağda geleceği birlikte inşa etme iradesinin açık bir göstergesidir. Dijital altyapı, veri güvenliği ve teknolojik yetkinlik artık egemenliğin ayrılmaz parçasıdır” ifadelerini kullandı. Yılmaz, Türkiye’nin fiber internet konusunda edindiği tecrübeleri KKTC ile paylaştığını belirterek, 2014’te 1,5 milyon olan Türkiye’deki fiber abone sayısının bugün 8,3 milyona ulaştığını, kablo uzunluğunun ise 1 milyon kilometre hedefiyle hızla arttığını söyledi.

İZOLASYONA DİJİTAL CEVAP

Projenin uluslararası alanda KKTC’ye yönelik uygulanan ambargo ve izolasyonlara verilen anlamlı bir cevap olduğunu dile getiren Yılmaz, “Hangi kapıyı kapatırlarsa kapatsınlar, biz her zaman yeni kapılar açmayı başardık” diye konuştu. Yılmaz, projenin bir yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiğini ve gelecek yıl 20 Temmuz’da KKTC’nin yeni dijital altyapısıyla bayram havasında kutlamalara ev sahipliği yapacağını da vurguladı.