Fiber ağlarla dijital omurgayı kuruyor! Türk Telekom’dan 7 bölgenin 7 şehrinde hız deneyimi

Fiber ağ uzunluğu 482 bin kilometreye ulaşan Türk Telekom, 9 milyondan fazla haneye 1 Gbps erişim hızı sunarken, Türkiye genelinde ortalama 358 Mbps’i aşan bağlantı hızı sağlıyor. Adana, Çanakkale, İzmir, Mardin, Nevşehir, Trabzon ve Van’da eş zamanlı olarak fiber hız deneyimi yapan Türk Telekom’un CEO’su Önal, fiber ağ uzunluğunun çok yakında 500 bin kilometreyi göreceğini söyledi.

ÖNDER ÇELİK TRABZON - Türkiye’nin 81 ilini fiber ağlarla bağlayan Türk Telekom, 7 bölgede 7 ili kapsayan bir deneyim çalışmasına imza attı. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, Ankara’da Türk Telekom Genel Müdürlüğünde bulunan Network Yönetim Merkezinden; Adana, Çanakkale, İzmir, Mardin, Nevşehir, Trabzon ve Van’daki gazetecilerle çevrim içi toplantıda bir araya gelerek, fiber çalışmalarında gelinen son durum hakkında bilgi verdi. Herkes için erişilebilir yüksek hızda internet sunmak amacıyla; en doğusundan en batısına, en güneyinden en kuzeyine kadar Türkiye’nin her köşesini fiber ağlarla ördüklerini anlatan Önal “Türkiye’yi uçtan uca ören fiber ağ çalışmalarımızla 5G ve ötesi teknolojilerin altyapısını sağlıyoruz. 2025’in ilk çeyreği itibarıyla fiber ağ uzunluğumuz 482 bin kilometreye ulaşırken, fiber hane kapsaması 33,2 milyona yükseldi. FTTH Council Europe’un bu konuda yayınladığı son rapora göre Türkiye, fiber altyapı konusunda Avrupa’nın en hızlı büyüyen 5 pazarı arasında yerini aldı. Türkiye genelinde ortalama 358 Mbps’i aşan hız verebilecek altyapı kapasitesine sahibiz. 9 milyondan fazla haneye 1 Gbps erişim hızı sağlıyoruz. 7 bölgedeki 7 ilde Türkiye’nin dijital omurgasını nasıl ördüğümüzü hız, kapsama ve altyapı gücümüzü canlı bağlantılar ile yerinde test ederek ortaya koyduk” dedi.

Fiber ağ uzunluğunda çok yakında 500 bin kilometreyi göreceklerini anlatan Önal, 2005’ten bu yana yaptıkları yatırım tutarının 21,7 milyar doları bulduğunu kaydetti. Sabit internet imtiyaz yenileme sürecinde son aşamaya gelindiğini hatırlatan Önal, imtiyazın uzatılmasıyla ilgili herhangi bir endişelerinin olmadığını, yeni imtiyaz süresini 25 yıl olarak beklediklerini vurguladı. Önal “Sabit internet imtiyaz yenilemesi için yasal süre içinde müracaatımızı yaptık. Gerekli mercilerle, ilgili bakanlıklarımızla birlikte çalışarak süreci yönetiyoruz. Burada da artık son aşamaya gelinmiş bulunmakta. Türk Telekom olarak yıllardır dile getirdiğimiz bir gerçek var: Bizim altyapımız, Türkiye’nin altyapısıdır. Türk Telekom’un yaptığı her yatırımın Türkiye’ye, geleceğimize yatırım olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.

5G'YE GEÇİŞTE OPERATÖRLERE DESTEĞE HAZIRIZ

Ümit Önal, 81 ildeki fiber ağlarının 5G ve ötesi teknolojiler için olmazsa olmaz olan güçlü altyapıyı sunduğunu belirterek, şöyle konuştu: LTE baz istasyonlarımızın yüzde 54’ünü fiberle bağladık. Bu oran dünyada 2030 için hedeflenen oranın üzerinde. 5G’ye hızlı geçiş için diğer operatörlere baz istasyonunda desteğe hazırız. 5G alanında uzaktan ameliyat, akıllı tarım, akıllı ulaşım, kültür sanat ve spor gibi geniş bir yelpazede öncü çalışmalara imza atıyoruz. 5G’yi yalnızca bir teknoloji geçişi değil, ülkemizi daha güçlü bir geleceğe taşıyan önemli bir araç olarak değerlendiriyoruz.

5G'DE LİMİTSİZ TARİFE OLABİLİR

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, 5G cihaz sahipliğinin yüzde 25 seviyesinde olduğunu belirterek, önümüzdeki dönemde bu oranın artmasını beklediklerini, 5G geçişi sonrası dünya örneklerinde olduğu gibi limitsiz tarifelerin olabileceğini söyledi.