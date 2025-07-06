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Haberler > Ekonomi > Ada’da emlak savaşı! Rumlar KKTC’den gayrimenkul alanlara dava açıyor 

Ada’da emlak savaşı! Rumlar KKTC’den gayrimenkul alanlara dava açıyor 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ada’da emlak savaşı! Rumlar KKTC’den gayrimenkul alanlara dava açıyor 
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rum yönetimi emlakçılardan eş değer mal sahiplerine, müteahhitlerden yatırım yapmak isteyen vatandaşlara kadar KKTC’de gayrimenkul alanlara yönelik suçlamaları artırdı. Rumların bu konuyu cezalandırma yöntemi olarak kullanmasını ise Türkiye yakından takip ediyor.

HABER MERKEZİ ANKARA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasındaki kriz konularından biri olan mülk alımı ile ilgili tartışmalar yeni bir boyut kazandı. Rum yönetimi emlakçılardan eş değer mal sahiplerine, müteahhitlerden yatırım yapmak isteyen vatandaşlara kadar KKTC’de gayrimenkul alanlara yönelik suçlamaları artırdı. Bu sebeple açılan davalar da çoğalmaya başladı. Rum yönetimi bir süredir, GKRY’nin KKTC’de mülk alanlara yönelik yargılamaları genişletiyor. Rum yönetiminin, çoğunluğu inşaat sektörüyle bağlantılı KKTC vatandaşlarını kapsayacak şekilde suçlama yöneltmesini ve sistematik olarak bu konuyu cezalandırma yöntemi olarak kullanmasını Türkiye de yakından takip ediyor. 

KKTC yönetimi, Rum tarafının, mülk alanlara yönelik yürüttüğü tutuklama eylemlerini ‘terör faaliyeti’ olarak nitelendiriyor. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, geçtiğimiz günlerde GKRY’nin, KKTC’de mülk alanlara yönelik tutuklama eylemlerini eleştirerek, konunun BM gündemine taşınacağını açıklamıştı. Tatar, Güney Kıbrıs’ın oluşturduğu bu gerginliğin KKTC’yi rahatsız edecek boyutta olduğunu kaydetmişti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da geçtiğimiz günlerde BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Maria Angela Holguin’la yaptığı görüşmede bu konuyu gündeme getirdiği belirtiliyor.

Rum yönetimi son olarak, aralarında KKTC vatandaşlarının da bulunduğu 13 kişiye suçlama yöneltti. Bu kişilerden 4’ü eş değer mal sahibi, 4’ü Türk vatandaşı müteahhit, 5’inin de alıcı konumunda olduğu belirtildi. Bu arada,  Rum makamlarının tebligat yöntemini değiştirerek elektronik tebligat uygulamasına geçtiği, bu yolla daha geniş bir kesimin hızlı ve doğrudan bir şekilde yargı sürecine dâhil edilmesinin hedeflendiği ifade ediliyor.

MECLİS GÜNDEMİNE GELİYOR

Öte yandan Rum yönetiminin bu hukuksuz faaliyetleri önümüzdeki hafta TBMM gündemine de gelecek. Son günlerde GKRY’nin hızlandırdığı dava süreçleri ve bu konuda uluslararası platformlarda atılan adımlarla ilgili olarak Meclis Dışişleri Komisyonuna, Dışişleri Bakanlığı tarafından bir sunum yapılacak. Dışişleri Bakan Yardımcıları Salı günü ‘GKRY’nin KKTC’de Gayrimenkul Alan Şahıslara Yönelik Eylemleri Başta Olmak Üzere Kıbrıs Adasındaki Son Gelişmeler’ başlıklı bir sunum ile detaylı bilgi verecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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